10:48

10 uur 48. Exit Servië. Van een verrassing gesproken! Servië, dat nog ongeslagen was op deze Olympische Spelen, moet straks strijden voor een bronzen medaille tegen België of Letland. Rusland speelde bijzonder dominant onder impuls van Ilia Karpenkov. De wedstrijd eindigde uiteindelijk op 21-10, een stevige vernedering er bovenop dus voor Dusan Bulut en co. .