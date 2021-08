Fase per fase

Fase per fase

10:47 10 uur 47. Goochelen met Carpréaux. Met Marjorie Carpréaux op het veld is er altijd wat te beleven. Wegkijkend bedient ze Meesseman in het luchtruim. De Ieperse bedankt met een lay-back: 31-31. . Goochelen met Carpréaux Met Marjorie Carpréaux op het veld is er altijd wat te beleven. Wegkijkend bedient ze Meesseman in het luchtruim. De Ieperse bedankt met een lay-back: 31-31.

10:45 10 uur 45. Gevaar komt van veraf. Belangrijk moment in de wedstrijd, want de Chinezen duwen door. Liwei Yang, die in haar thuisland weleens vergeleken wordt met Chris Paul, vuurt weer een bom af. De Aziaten werken hun driepunters tot dusver aan een heel hoog percentage af. . Gevaar komt van veraf Belangrijk moment in de wedstrijd, want de Chinezen duwen door. Liwei Yang, die in haar thuisland weleens vergeleken wordt met Chris Paul, vuurt weer een bom af. De Aziaten werken hun driepunters tot dusver aan een heel hoog percentage af.

10:44 10 uur 44. China mist niet! Met nieuwe driepunter komt België op achterstand. China mist niet! Met nieuwe driepunter komt België op achterstand

10:43 10 uur 43. China dicht kloof in enkele minuten tijd, België vlucht in de time-out. China dicht kloof in enkele minuten tijd, België vlucht in de time-out

10:42 10 uur 42. Het kan snel keren: China komt langszij. De Cats knipperen enkele keren met hun ogen en plotsklaps dichten de Chinese dames de kloof. Na een uitstekend uitgespeelde actie shot Siyu Wang de 27-27 op het bord. . Het kan snel keren: China komt langszij De Cats knipperen enkele keren met hun ogen en plotsklaps dichten de Chinese dames de kloof. Na een uitstekend uitgespeelde actie shot Siyu Wang de 27-27 op het bord.

10:41 10 uur 41. Een frivoliteitje van Meesseman. Met een no look-pass bedient ze Kim Mestdagh onder de korf. Zij zorgt voor een zevenpuntenkloof. . Een frivoliteitje van Meesseman. Met een no look-pass bedient ze Kim Mestdagh onder de korf. Zij zorgt voor een zevenpuntenkloof.

10:41 10 uur 41. Top-assist van Meesseman naar Kim Mestdagh. Top-assist van Meesseman naar Kim Mestdagh

10:39 10 uur 39. Allemand start het 2e kwart met een rake driepunter. Allemand start het 2e kwart met een rake driepunter

10:38 10 uur 38. Daar is de eerste driepunter. Wat gedurende de eerste tien minuten niet wou lukken, gebeurt nu meteen. De volledig vrijstaande Allemand werpt de eerste Belgische driepunter loepzuiver binnen. Nothing but net! . Daar is de eerste driepunter Wat gedurende de eerste tien minuten niet wou lukken, gebeurt nu meteen. De volledig vrijstaande Allemand werpt de eerste Belgische driepunter loepzuiver binnen. Nothing but net!

10:36 10 uur 36. Bekijk het eerste kwart tussen de Belgian Cats en China. Bekijk het eerste kwart tussen de Belgian Cats en China

10:35 10 uur 35. Eerste kwart: 17-21 voor Cats. In het eerste kwart was de hoofdrol weggelegd voor twee grote vrouwen, letterlijk en figuurlijk. De 2 meter lange Li maakte acht punten, maar aan Belgische zijde deed Meesseman nog beter: 12 punten. Verdedigend zit het ook snor, enkel de Belgische driepunters willen nog niet vallen (0/5). . Eerste kwart: 17-21 voor Cats In het eerste kwart was de hoofdrol weggelegd voor twee grote vrouwen, letterlijk en figuurlijk. De 2 meter lange Li maakte acht punten, maar aan Belgische zijde deed Meesseman nog beter: 12 punten. Verdedigend zit het ook snor, enkel de Belgische driepunters willen nog niet vallen (0/5).

10:34 10 uur 34.

10:34 10 uur 34. Cats lopen in het slot van het eerste kwart 6 punten uit. Cats lopen in het slot van het eerste kwart 6 punten uit

10:33 10 uur 33. Met een mooie "three point play" brengt Jana Raman de Cats 13-19 voor. Een eerste kloofje lonkt. . Met een mooie "three point play" brengt Jana Raman de Cats 13-19 voor. Een eerste kloofje lonkt.

10:32 10 uur 32. Het zit snor in de verdediging. We storen goed en zitten goed tussen de passinglijnen. Dat is soms het manco van de Cats. Commentator Christophe Vandegoor. Het zit snor in de verdediging. We storen goed en zitten goed tussen de passinglijnen. Dat is soms het manco van de Cats. Commentator Christophe Vandegoor

10:29 10 uur 29. Meesseman en Allemand goed bij schot, Linkens pakt uit met blockshot. Meesseman en Allemand goed bij schot, Linkens pakt uit met blockshot

10:26 10 uur 26. Meesseman met 6 van eerste 10 punten. Een collectieve blitzstart krijgen we niet te zien. Emma Meesseman heeft er zoals steeds wel veel zin in. Met een jumpshot van net binnen de driepuntlijn schiet ze de Cats naar een 6-10-voorsprong. . Meesseman met 6 van eerste 10 punten Een collectieve blitzstart krijgen we niet te zien. Emma Meesseman heeft er zoals steeds wel veel zin in. Met een jumpshot van net binnen de driepuntlijn schiet ze de Cats naar een 6-10-voorsprong.

10:25 10 uur 25. Meesseman vliegt voorbij enkele Chinezen voor 2 punten. Meesseman vliegt voorbij enkele Chinezen voor 2 punten

10:23 10 uur 23. De rode motor is aanvallend toch nog niet helemaal warmgedraaid. Mestdagh mist een lay-up en Allemand dribbelt op haar eigen voet. Gelukkig is de Belgische verdediging wel op de afspraak. De Cats smeren de Chinezen een shotklokovertreding aan. . De rode motor is aanvallend toch nog niet helemaal warmgedraaid. Mestdagh mist een lay-up en Allemand dribbelt op haar eigen voet. Gelukkig is de Belgische verdediging wel op de afspraak. De Cats smeren de Chinezen een shotklokovertreding aan.