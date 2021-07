00:51

00 uur 51. Puerto Rico mag geen probleem vormen. In hun eerste groepswedstrijd verrasten de Belgian Cats met Australië de nummer 2 van de wereld. Vandaag is de tegenstander Puerto Rico, op papier het zwakste land in de poule. In hun eerste match verloren de Puerto Ricaanse vrouwen met 42 punten verschil van China. Het zal er voor de Belgian Cats vandaag op aankomen om met zoveel mogelijk punten verschil te winnen, met het oog op eventuele groepswinst. .