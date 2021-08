China houdt Belgian Cats van een 3 op 3, maar België is wel reekshoofd bij de loting

Met een "three point play" en een no look-pass van Meesseman naar Kim Mestdagh liepen de Cats zelfs zeven punten uit (20-27), maar amper 1 minuut en 44 seconden later hing Yang de bordjes alweer gelijk met een driepunter. De secure Chinezen duwden door met de rust in zicht, maar Meesseman hield de Cats eigenhandig in het Aziatische zog: 38-37 aan de rust.

Het enige hiaat in het openingswkart van de Belgen (en eigenlijk in de volledige match) was hun driepunshot. Geen enkele van hun vijf geloste afstandspogingen trof doel. Amper luttele seconden in het tweede kwart verwees Allemand die statistiek naar de vuilisbak met een loepzuivere bom.

In het eerste kwart was de hoofdrol weggelegd voor twee grote vrouwen, letterlijk en figuurlijk. De 2 meter lange Li maakte 8 punten, maar aan Belgische zijde deed Meesseman nog beter met 12 punten. Verdedigend zat het ook snor: 17-21 voor de cats.

Meesseman wordt geneutraliseerd, andere Cats kunnen zichzelf niet overtreffen

Meteen na de Japanse thee bezorge Antonia Delaere zichzelf (en haar team) een laat verjaardagscadeautje. Gisteren mocht de Antwerpse 27 kaarsjes uitblazen en dat vierde ze met een loepzuivere driepunter.

Veel meer viel er in de tweede helft helaas niet te vieren. Met heel gevarieerd basketbal en een uitmuntende shotselectie liepen de Chinezen uit tot 59-52. Met een vinnige drive van Vanloo en twee snelle scores van Kim Mestdagh wierpen de Cats de lont nog even in het kruitvat, maar nadien werden ze helemaal de mond gesnoerd.

Waar Meesseman in de eerste helft nog alles kon doen waar ze zin in had, werd ze in de tweede helft uitstekend geneutraliseerd. De Ieperse kon nog maar vier punten scoren. In de laatste vier minuten kwam zelfs geen enkele Cat nog tot scoren, waardoor België uiteindelijk met 12 punten verschil de boot inging.

Maar totaal niet getreurd! Na een sterke groepsfase stoten de Cats als beste tweede door en zijn ze straks reekshoofd bij de loting voor de kwartfinales. In die volgende fase wordt Servië (dat België vorige maand nog uit de EK-finale hield) of Japan (waar de Cats in het olympisch kwalificatietoernooi van wonnen) de tegenstander.