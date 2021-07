Belgian Cats hebben geen kind aan zwak broertje Puerto Rico

Na de geweldige overwinning tegen topland Australië diende zich met Puerto Rico een hapklare brok aan voor de Belgian Cats. De Puerto Ricaanse vrouwen verloren in hun eerste duel met 42 punten verschil van China en wilden tegen België een nieuwe pandoering vermijden.

In een aarzelend wedstrijdbegin kon Puerto Rico heel even gelijke tred houden met België, maar dankzij de driepunters van een uitstekend ingevallen Hanne Mestdagh sloeg de vlam in de pan. De jongste van de Mestdagh-zusjes gooide haar eerste vier bommen alle vier binnen.

Bondscoach Philip Mestdagh kon het zich al voor de rust permitteren om al zijn speelsters minuten te geven. Zo mochten Carpréaux, Nauwelaers en ook Wauters hun olympisch debuut maken. Bij de rust was de kloof al gemaakt: 43-24.

In de 2e helft draaide ook de motor van Emma Meesseman op volle toeren. De topschutter van de Cats diepte de kloof mondjesmaat verder uit, maar ook de rest van het team was op de afspraak. Op cruise control en met het gekende collectieve spel (28 assists!) walsten de Belgische vrouwen naar de ruime zege.

Met 2 op 2 kan de kwalificatie voor de kwartfinales de Cats nog moeilijk ontglippen. Het duel met China van komende maandag zal bepalen wie de groep wint. De 3 poulewinnaars en de beste nummer 2 zijn reekshoofd bij de loting voor de kwartfinales.