LIVESTREAM: Belgian Cats strijden voor plaats in halve finales van EK

20:42 20 uur 42. Vadejeva is een heel sterk toernooi aan het spelen. Het wordt een onderlinge strijd met Meesseman. Samen met Moesina is zij de steunpilaar van dit Rusland. Voor België wordt het belangrijk om snel te spelen. Cocommentator en ex-Belgian Cat. Vadejeva is een heel sterk toernooi aan het spelen. Het wordt een onderlinge strijd met Meesseman. Samen met Moesina is zij de steunpilaar van dit Rusland. Voor België wordt het belangrijk om snel te spelen. Cocommentator en ex-Belgian Cat

20:40 20 uur 40.

20:31 20 uur 31. Over enkele ogenblikken begint de tv-uitzending. De wedstrijd is niet alleen hier met livestream te bekijken, maar ook op Canvas. . Over enkele ogenblikken begint de tv-uitzending. De wedstrijd is niet alleen hier met livestream te bekijken, maar ook op Canvas.

20:31 20 uur 31.

20:22 20 uur 22. Winnen = WK-ticket. De inzet vanavond is dubbel: winst betekent niet alleen een plaats in de halve finales van het EK, maar ook een ticket voor het WK. De top 6 van dit EK mag volgend jaar in de herfst naar Australië voor het wereldkampioenschap. Als de Belgian Cats vanavond verliezen, moeten ze nog een plaatsingswedstrijd spelen om te bepalen wie samen met de 4 halvefinalisten naar het WK mag. "Als we vanavond winnen, hebben we meteen een ticket voor het WK beet. Daarmee is ons eerste doel bereikt en vermijd je alle stress die de plaatsingswedstrijden met zich meebrengen", zegt de bondscoach. . Winnen = WK-ticket De inzet vanavond is dubbel: winst betekent niet alleen een plaats in de halve finales van het EK, maar ook een ticket voor het WK. De top 6 van dit EK mag volgend jaar in de herfst naar Australië voor het wereldkampioenschap.

Als de Belgian Cats vanavond verliezen, moeten ze nog een plaatsingswedstrijd spelen om te bepalen wie samen met de 4 halvefinalisten naar het WK mag.

"Als we vanavond winnen, hebben we meteen een ticket voor het WK beet. Daarmee is ons eerste doel bereikt en vermijd je alle stress die de plaatsingswedstrijden met zich meebrengen", zegt de bondscoach.

20:22 20 uur 22. De Russische vrouwen zijn erop gebrand om resultaten te halen en zich te tonen op het allerhoogste niveau. Bondscoach Philip Mestdagh is op zijn hoede. De Russische vrouwen zijn erop gebrand om resultaten te halen en zich te tonen op het allerhoogste niveau. Bondscoach Philip Mestdagh is op zijn hoede

19:56 19 uur 56. Rusland tot nog toe. Rusland won in de groepsfase 2 van zijn 3 wedstrijden. Alleen tegen toernooifavoriet Frankrijk beten de Russiche vrouwen in het zand. In de barrages voor de kwartfinales was Rusland een maatje te groot voor Slovenië: 93-75. Toeval of niet, maar ook de Belgian Cats speelden hun beste match op dit EK tegen Slovenië (92-57). Bij Rusland is het vooral opletten voor centerspeelster Maria Vadejeva, die net als Emma Meesseman uitkomt voor de Russische topclub Jekaterinenburg. Vadejeva is voorlopig goed voor gemiddeldes van 16,8 punten en 7,5 rebounds per wedstrijd. Als de Belgian Cats erin slagen om haar in toom te houden, is dat al een belangrijke stap richting overwinning. Ook Raisa Moesina is een speelster om in de gaten te houden. De 1,90m grote forward van Koersk is met een gemiddelde van 11,5 stuks per wedstrijd voorlopig de op één na beste rebounder op dit toernooi. Met ook nog 13,3 punten per match is ze dus goed voor een stevige double-double. . Rusland tot nog toe Rusland won in de groepsfase 2 van zijn 3 wedstrijden. Alleen tegen toernooifavoriet Frankrijk beten de Russiche vrouwen in het zand.

In de barrages voor de kwartfinales was Rusland een maatje te groot voor Slovenië: 93-75. Toeval of niet, maar ook de Belgian Cats speelden hun beste match op dit EK tegen Slovenië (92-57).

Bij Rusland is het vooral opletten voor centerspeelster Maria Vadejeva, die net als Emma Meesseman uitkomt voor de Russische topclub Jekaterinenburg. Vadejeva is voorlopig goed voor gemiddeldes van 16,8 punten en 7,5 rebounds per wedstrijd. Als de Belgian Cats erin slagen om haar in toom te houden, is dat al een belangrijke stap richting overwinning.

Ook Raisa Moesina is een speelster om in de gaten te houden. De 1,90m grote forward van Koersk is met een gemiddelde van 11,5 stuks per wedstrijd voorlopig de op één na beste rebounder op dit toernooi. Met ook nog 13,3 punten per match is ze dus goed voor een stevige double-double.

19:56 19 uur 56.

19:52 19 uur 52. Frankrijk treft Wit-Rusland in halve finales. In de andere tabelhelft ligt de halve finale al vast. Topfavoriet Frankrijk was een maatje te groot voor Bosnië, dat in de groepsfase nog verraste tegen de Belgian Cats. De Franse vrouwen nemen het in de halve finales op tegen Wit-Rusland, dat Zweden uit het toernooi kegelde. Wit-Rusland en Zweden zijn zo al zeker van een ticket voor het WK. De halve finales van het EK worden zaterdag gespeeld, de finale vindt zondag plaats. Na vandaag worden alle wedstrijden afgewerkt in Valencia. . Frankrijk treft Wit-Rusland in halve finales In de andere tabelhelft ligt de halve finale al vast. Topfavoriet Frankrijk was een maatje te groot voor Bosnië, dat in de groepsfase nog verraste tegen de Belgian Cats.

De Franse vrouwen nemen het in de halve finales op tegen Wit-Rusland, dat Zweden uit het toernooi kegelde. Wit-Rusland en Zweden zijn zo al zeker van een ticket voor het WK.

De halve finales van het EK worden zaterdag gespeeld, de finale vindt zondag plaats. Na vandaag worden alle wedstrijden afgewerkt in Valencia.

19:52 19 uur 52.

19:47 19 uur 47. Opletten in de rebound. Een duik in de Russische statistieken op dit toernooi leert ons dat het voor de Belgian Cats vanavond belangrijk wordt om de verdedigende rebound te plukken, want Rusland is sterk in aanvallende rebounds. De Russen maken gemiddeld 15,8 "second chance points", dat is bijna het dubbele van België. Op basis van de statistieken lijkt de Russische bank ook sterker dan die van de Cats. Rusland krijgt gemiddelde bijna 24 punten van de bank, bij de Belgische vrouwen is dat maar 14 punten per match. België lijkt wel sterker op de fastbreak en scoort meer punten na balverlies van de tegenstander. Snelheid in de wedstrijd brengen en de foutjes van de tegenstrever maximaal afstraffen is dus ook de boodschap. . Opletten in de rebound Een duik in de Russische statistieken op dit toernooi leert ons dat het voor de Belgian Cats vanavond belangrijk wordt om de verdedigende rebound te plukken, want Rusland is sterk in aanvallende rebounds. De Russen maken gemiddeld 15,8 "second chance points", dat is bijna het dubbele van België.

Op basis van de statistieken lijkt de Russische bank ook sterker dan die van de Cats. Rusland krijgt gemiddelde bijna 24 punten van de bank, bij de Belgische vrouwen is dat maar 14 punten per match.

België lijkt wel sterker op de fastbreak en scoort meer punten na balverlies van de tegenstander. Snelheid in de wedstrijd brengen en de foutjes van de tegenstrever maximaal afstraffen is dus ook de boodschap.

19:12 19 uur 12. Belgian Cats Geen twee zonder drie? Belgian Cats klopten Rusland al in 2017 en 2019

19:11 19 uur 11. Linde Merckpoel geeft je 5 redenen om te kijken. Linde Merckpoel geeft je 5 redenen om te kijken Video player inladen ...

13:46 13 uur 46. Mentaal zijn we normaal gezien sterker dan zij. Als het iets moeilijker gaat bij hen, kunnen we hen breken. Maar we moeten eerst zelf ons spel brengen voor we dat kunnen doen. . Emma Meesseman. Mentaal zijn we normaal gezien sterker dan zij. Als het iets moeilijker gaat bij hen, kunnen we hen breken. Maar we moeten eerst zelf ons spel brengen voor we dat kunnen doen. Emma Meesseman

13:45 13 uur 45. Rusland over duel tegen de Belgian Cats: "We zijn het beu om te verliezen". Rusland over duel tegen de Belgian Cats: "We zijn het beu om te verliezen"

09:24 09 uur 24.

09:00 09 uur .

09:00 09 uur .

23-06-2021 23-06-2021.