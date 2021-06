LIVESTREAM: Belgian Cats maken vliegende start tegen Slovenië

15:25 15 uur 25. In transitie glijdt Julie Allemand vlotjes door de Sloveense defensie, maar onder de ring is ze iets te altruïstisch in plaats van de bal zelf binnen te leggen. Zo gaan de Slovenen met de bal aan de haal. . In transitie glijdt Julie Allemand vlotjes door de Sloveense defensie, maar onder de ring is ze iets te altruïstisch in plaats van de bal zelf binnen te leggen. Zo gaan de Slovenen met de bal aan de haal.

15:22 15 uur 22. Kyara Linskens trakteert Oblak op een loeihard blockshot. Linskens zit zo al aan 2 blocks. . Kyara Linskens trakteert Oblak op een loeihard blockshot. Linskens zit zo al aan 2 blocks.

15:21 15 uur 21. Sterk 1e quarter. Na 10 uitstekende minuten leidt België met 25-14. Dit moet een boost geven na de povere prestatie van gisteren. De Cats werken voorlopig af aan meer dan 60 procent. Het contrast met de match tegen Bosnië kan niet groter zijn. . Sterk 1e quarter Na 10 uitstekende minuten leidt België met 25-14. Dit moet een boost geven na de povere prestatie van gisteren. De Cats werken voorlopig af aan meer dan 60 procent. Het contrast met de match tegen Bosnië kan niet groter zijn.

15:18 15 uur 18. Teja Oblak. Na een knappe score van Meesseman komt het Sloveense antwoord van Teja Oblak. Als u denkt: "Die naam komt me bekend voor" frissen we graag uw geheugen op: Teja Oblak is de oudere zus van Atletico Madrid-doelman Jan Oblak. De familie Oblak is duidelijk gezegend met goeie genen. . Teja Oblak Na een knappe score van Meesseman komt het Sloveense antwoord van Teja Oblak. Als u denkt: "Die naam komt me bekend voor" frissen we graag uw geheugen op: Teja Oblak is de oudere zus van Atletico Madrid-doelman Jan Oblak. De familie Oblak is duidelijk gezegend met goeie genen.

15:16 15 uur 16. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1405876740493246466

15:11 15 uur 11. Bom van Hanne Mestdagh. Hanne Mestdagh is in het veld gekomen en laat zich meteen gelden. Ze staat vrij in het hoekje en zoveel ruimte mag je haar natuurlijk niet geven. Met een driepunter maakt ze er 19-10 van. . Bom van Hanne Mestdagh Hanne Mestdagh is in het veld gekomen en laat zich meteen gelden. Ze staat vrij in het hoekje en zoveel ruimte mag je haar natuurlijk niet geven. Met een driepunter maakt ze er 19-10 van.

15:09 15 uur 09. Lisec - weer zij - knalt een driepunter binnen en zo nadert Slovenië tot op 4 punten, maar het antwoord van België mag er ook zijn. Na een knappe assist van Kim Mestdagh kan Meeseman makkelijk scoren onder de ring: 14-8. . Lisec - weer zij - knalt een driepunter binnen en zo nadert Slovenië tot op 4 punten, maar het antwoord van België mag er ook zijn. Na een knappe assist van Kim Mestdagh kan Meeseman makkelijk scoren onder de ring: 14-8.

15:08 15 uur 08. Met een three-point play van Baric knabbelt Slovenië aan de achterstand: 10-5. . Met een three-point play van Baric knabbelt Slovenië aan de achterstand: 10-5.

15:05 15 uur 05. Sloveense time-out. In tegenstelling tot gisteren hebben de Belgian Cats hun start niet gemist. Bij 10-2 voor België moet de Sloveense coach al naar een eerste time-out grijpen. De Cats tonen een heel ander gelaat dan gisteren! . Sloveense time-out In tegenstelling tot gisteren hebben de Belgian Cats hun start niet gemist. Bij 10-2 voor België moet de Sloveense coach al naar een eerste time-out grijpen. De Cats tonen een heel ander gelaat dan gisteren!

15:03 15 uur 03. De eerste score van de Sloveense vrouwen komt op naam van Eva Lisec. Zij was gisteren tegen Turkije de topschutter bij Slovenië met 17 punten. . De eerste score van de Sloveense vrouwen komt op naam van Eva Lisec. Zij was gisteren tegen Turkije de topschutter bij Slovenië met 17 punten.

15:01 15 uur 01. De start van de Cats is meteen veelbelovend, met snelle scores van Julie Allemand en Emma Meesseman: 4-0. . De start van de Cats is meteen veelbelovend, met snelle scores van Julie Allemand en Emma Meesseman: 4-0.

15:01 15 uur 01. Game time! Geen verrassingen in de starting line-up van de Belgian Cats, die zoals gewoonlijk beginnen met Julie Allemand, Antonia Delaere, Kim Mestdagh, Emma Meesseman en Kyara Linskens. . Game time! Geen verrassingen in de starting line-up van de Belgian Cats, die zoals gewoonlijk beginnen met Julie Allemand, Antonia Delaere, Kim Mestdagh, Emma Meesseman en Kyara Linskens.

15:00 15 uur . Emma Meesseman (m) zet iedereen op scherp voor de match.

14:56 14 uur 56. Die nederlaag tegen Bosnië zal toch een serieuze tik geweest zijn, maar er is op een EK niet te veel tijd om daar lang bij stil te staan. Als we op ons niveau spelen, maken we vandaag zeker een kans. Cocommentator en ex-Belgian Cat Sofie Hendrickx. Die nederlaag tegen Bosnië zal toch een serieuze tik geweest zijn, maar er is op een EK niet te veel tijd om daar lang bij stil te staan. Als we op ons niveau spelen, maken we vandaag zeker een kans. Cocommentator en ex-Belgian Cat Sofie Hendrickx

14:45 14 uur 45. Julie Allemand bewaart goeie herinneringen aan Slovenië. Op het EK van 2019 maakte ze in de barrages 25 punten en hielp de Cats zo mee aan een ticket voor de kwartfinales. Na het verlies van gisteren tegen Bosnië kunnen de Belgische vrouwen een nieuwe glansprestatie van Allemand tegen Slovenië goed gebruiken. . Julie Allemand bewaart goeie herinneringen aan Slovenië. Op het EK van 2019 maakte ze in de barrages 25 punten en hielp de Cats zo mee aan een ticket voor de kwartfinales. Na het verlies van gisteren tegen Bosnië kunnen de Belgische vrouwen een nieuwe glansprestatie van Allemand tegen Slovenië goed gebruiken.

14:19 14 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://www.youtube.com/watch?v=AOfRWpDyvJI

14:14 14 uur 14. Bosnië verslaat ook Turkije. In de groep van de Belgian Cats heeft Bosnië vrijdagmiddag ook zijn tweede wedstrijd gewonnen. Onder impuls van een sterke Jonquel Jones (22 punten, 15 rebounds) won Bosnië met 64-54 van Turkije. De Bosnische vrouwen stonden bij het ingaan van het 4e kwart nog 6 punten in het krijt, maar smeerden Turkije in de laatste 10 minuten een 26-10 aan de broek. . Bosnië verslaat ook Turkije In de groep van de Belgian Cats heeft Bosnië vrijdagmiddag ook zijn tweede wedstrijd gewonnen. Onder impuls van een sterke Jonquel Jones (22 punten, 15 rebounds) won Bosnië met 64-54 van Turkije.

De Bosnische vrouwen stonden bij het ingaan van het 4e kwart nog 6 punten in het krijt, maar smeerden Turkije in de laatste 10 minuten een 26-10 aan de broek.

14:14 14 uur 14. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1405857782801240065

13:49 13 uur 49. Zo was het twee jaar geleden. Twee jaar geleden stonden België en Slovenië ook al tegenover elkaar op het EK, toen in de barrages na de poulefase. Dankzij een felbevochten overwinning (72-67) konden de Cats zich toen plaatsen voor de kwartfinales. Hieronder kunt u nog eens het verslg van die wedstrijd lezen. . Zo was het twee jaar geleden Twee jaar geleden stonden België en Slovenië ook al tegenover elkaar op het EK, toen in de barrages na de poulefase. Dankzij een felbevochten overwinning (72-67) konden de Cats zich toen plaatsen voor de kwartfinales. Hieronder kunt u nog eens het verslg van die wedstrijd lezen.