11:12 11 uur 12. De Cats zijn gebrand op die medaille, dat was hun doel. Ik denk dat ze een goeie kans maken, maar het zal alweer niet simpel zijn. Wit-Rusland heeft wel geen grote namen, maar ze stonden niet voor niets in de halve finale. Twee jaar geleden verloren we ervan in de groepsfase. Commentator Kris Meertens.

11:11 11 uur 11. Wit-Rusland is geen slechte ploeg en speelt al lang samen, een beetje zoals Servië. Het is een knap collectief. De Cats hebben wel meer talent en zullen erg gemotiveerd zijn om te laten zien dat ze die medaille verdienen. Commentator Kris Meertens.

11:08 11 uur 08. Het idee leeft wel bij de Cats dat ze de finale hebben weggegooid. Ze hebben in de 2e helft zo slecht gerebound. Emma werd door Servië keihard aangepakt, dat gebeurt. Ze moet daar ook van leren: nog harder zijn en ook naar de refs gaan, zoals Messi, Ronaldo en De Bruyne constant doen als ze aangepakt worden. Maar we kunnen het niet op de refs steken. Als ze opnieuw zouden spelen en hun rebound verzorgen, staan ze in de finale. Commentator Kris Meertens.

11:06 11 uur 06. Winst of verlies, dat is sport. Dit was hun 3e close game op dit EK. 2 keer wonnen ze, dan kan je ook eens verliezen. Commentator Kris Meertens.

11:04 11 uur 04. Ik heb door de adrenaline slecht geslapen, dus ik denk de Cats ook. Maar ik denk wel dat ze er vanavond zullen staan. Commentator Kris Meertens.

10:59 10 uur 59. Livestream op sporza.be. De wedstrijd van vanavond zal niet op tv te zien zijn, wel met livestream op deze pagina. Het commentaar wordt verzorgd door Kris Meertens met Sofie Hendrickx als cocommentator aan zijn zijde.

