15:25 15 uur 25. Wit-Rusland is net als Servië een stevige ploeg, dus we zullen weer moeten klaar zijn voor de agressieve defense. Ze zijn ook redelijk groot. Ik zou zeggen dat het weer zoals gisteren wordt, maar dan met een overwinning op het einde voor ons. En dus die medaille. . Jana Raman.

15:23 15 uur 23. Of Jana werd gemist? Ik denk dat ze belangrijk is, ze is er de afgelopen jaren ook altijd bij geweest. In de rotatie is ze wel belangrijk voor de ploeg. Ze komt van de bank en geeft veel energie. Ze leest het spel ook wel goed. Sam Van Rossom.

15:12 15 uur 12. Gezien de slechte eerste 6 à 7 minuten was een voorsprong van 4 punten bij de rust helemaal zo slecht niet. Maar in zulke matchen is elk moment belangrijk en moet je er proberen 40 minuten te staan. Sam Van Rossom op Radio 1.

15:09 15 uur 09. De matchen van de Cats volgen is anders, maar je wordt wel nerveus. De inzet is hoog en je wil dat de ploeg het goed doet. Wat de Cats de voorbije jaren hebben gedaan, betekent natuurlijk ook een grote boost voor het basketbal in België. Sam Van Rossom op Radio 1.

15:07 15 uur 07. We maakten een moeilijke start gisteren, maar we vochten terug. We toonden wie België was, maar we hebben niet ons beste basketbal gespeeld. Ik ben trots op de mentaliteit van de ploeg, ze hebben tot de laatste milliseconde gevochten. Jana Raman op Radio 1.

14:27 Carl Berteele interviewt Jana basketbalkoppel Jana Raman en Sam Van Rossom. 14 uur 27. Carl Berteele interviewt Jana basketbalkoppel Jana Raman en Sam Van Rossom

14:26 14 uur 26. Jana Raman, de Belgian Cat die bij de afreis naar het EK geblesseerd raakte, en Sam Van Rossom, de Belgian Lion van Valencia, wonen samen in de Spaanse stad, waar de eindfase van het EK plaatsvindt.





13:37 13 uur 37. Raman: "Verwacht zelfde scenario, maar dan met winst". Raman: "Verwacht zelfde scenario, maar dan met winst"

11:12 11 uur 12. De Cats zijn gebrand op die medaille, dat was hun doel. Ik denk dat ze een goeie kans maken, maar het zal alweer niet simpel zijn. Wit-Rusland heeft wel geen grote namen, maar ze stonden niet voor niets in de halve finale. Twee jaar geleden verloren we ervan in de groepsfase. Commentator Kris Meertens.

11:11 11 uur 11. Wit-Rusland is geen slechte ploeg en speelt al lang samen, een beetje zoals Servië. Het is een knap collectief. De Cats hebben wel meer talent en zullen erg gemotiveerd zijn om te laten zien dat ze die medaille verdienen. Commentator Kris Meertens.

11:08 11 uur 08. Het idee leeft wel bij de Cats dat ze de finale hebben weggegooid. Ze hebben in de 2e helft zo slecht gerebound. Emma werd door Servië keihard aangepakt, dat gebeurt. Ze moet daar ook van leren: nog harder zijn en ook naar de refs gaan, zoals Messi, Ronaldo en De Bruyne constant doen als ze aangepakt worden. Maar we kunnen het niet op de refs steken. Als ze opnieuw zouden spelen en hun rebound verzorgen, staan ze in de finale. Commentator Kris Meertens.

11:06 11 uur 06. Winst of verlies, dat is sport. Dit was hun 3e close game op dit EK. 2 keer wonnen ze, dan kan je ook eens verliezen. Commentator Kris Meertens.

11:04 11 uur 04. Ik heb door de adrenaline slecht geslapen, dus ik denk de Cats ook. Maar ik denk wel dat ze er vanavond zullen staan. Commentator Kris Meertens.

10:59 10 uur 59. Livestream op sporza.be. De wedstrijd van vanavond zal niet op tv te zien zijn, wel met livestream op deze pagina. Het commentaar wordt verzorgd door Kris Meertens met Sofie Hendrickx als cocommentator aan zijn zijde. . Livestream op sporza.be De wedstrijd van vanavond zal niet op tv te zien zijn, wel met livestream op deze pagina. Het commentaar wordt verzorgd door Kris Meertens met Sofie Hendrickx als cocommentator aan zijn zijde.

