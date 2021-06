Driepunter van Mwema levert Oostende nipte zege op in game 1

22:55 22 uur 55. De ervaring heeft het verschil gemaakt. Spelers zoals Mwema, Djordjevic en Schwartz weten hoe ze het moeten aanpakken in een finale. Oostende is favoriet, maar we zullen er opnieuw staan in de 2e match. Thierry Wilquin (manager Bergen). De ervaring heeft het verschil gemaakt. Spelers zoals Mwema, Djordjevic en Schwartz weten hoe ze het moeten aanpakken in een finale. Oostende is favoriet, maar we zullen er opnieuw staan in de 2e match. Thierry Wilquin (manager Bergen)

Het zag er even niet goed uit, maar we zijn rustig gebleven. Defensief draaide het, maar offensief liep het stroef. We zullen op zoek moeten naar oplossingen voor de volgende matchen, want "a walk in the park" wordt het zeker niet. Jean-Marc Mwema (Oostende).

Oostende wint met veel moeite match 1. De eerste finalematch is uitgedraaid op een zege voor Oostende. Geen verrassing, al heeft de titelverdediger er flink voor moeten knokken. Een driepunter van Mwema op 16 seconden van het einde maakte het verschil. Daar had Bergen niet van terug. Bij de rust leek er geen vuiltje aan de lucht aan de kust (32-26), maar na een stevige counter van Bergen was Oostende toch op achtervolgen aangewezen (55-61). Een jumper en twee driepunters brachten Oostende weer op gelijke hoogte (63-63). Daarna ontpopte de Belgische international Mwema zich met een driepunter tot matchwinnaar.

Belgian Lion Jean-Marc Mwema trekt Oostende over de streep in game 1.

Oostende - Bergen 68-65 (rust: 32-26). Quarters: 18-11, 14-15, 19-19, 17-20 Topscorers Oostende: Schwartz 13, Djordjevic 12, Buysschaert 11 Topscorers Bergen: Barnes 20, Smith 18, Spencer 11

Voor het basketbal zou het goed zijn dat de hegemonie van Oostende doorbroken wordt, al zullen ze dat aan de kust niet graag horen. Bergen kan dat, maar zal dan 100 procent moeten zijn. Rik Samaey.

"Oostende zal zijn handen vol hebben met Bergen". Met Oostende en Bergen staan de nummers 1 en 2 uit de reguliere competitie tegenover elkaar in de finale van de play-offs. Voor tienvoudig Speler van het Jaar Rik Samaey is Oostende ook nu weer de favoriet. "Ik denk dat het 3-1 zal worden, maar het zal niet van een leien dakje lopen", meent Samaey. "Oostende zal zijn handen vol hebben met Bergen." "Oostende heeft wat langer kunnen rusten, maar Bergen zit in de flow en heeft toch ook 72 uur kunnen rusten. Dat mag dus geen excuus zijn." "De kern van Oostende is ook breder. Ze hebben 12 spelers die het verschil kunnen maken. Bij Bergen zijn er toch maar 7 spelers die je kunt gebruiken als het erom spant. Oostende is dus de favoriet."

03-06-2021

03-06-2021 03-06-2021.