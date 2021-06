15:04

15 uur 04. Rusland heeft de gewoonte om een verschroeiend eerste kwart te spelen. We moeten die dynamiek breken. We moeten zeker lessen trekken uit de nederlaag tegen Bosnië. Ik had er al voor gewaarschuwd: ons vertrouwen mocht geen arrogantie worden. We hebben de kaarten in handen en we moeten die goed uitspelen. . Bondscoach Philip Mestdagh.