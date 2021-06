"Voor basketbal zou het goed zijn dat Oostendse hegemonie doorbroken wordt"

13:35

13 uur 35. "Oostende zal zijn handen vol hebben met Bergen". Met Oostende en Bergen staan de nummers 1 en 2 uit de reguliere competitie tegenover elkaar in de finale van de play-offs. Voor tienvoudig Speler van het Jaar Rik Samaey is Oostende ook nu weer de favoriet. "Ik denk dat het 3-1 zal worden, maar het zal niet van een leien dakje lopen", meent Samaey. "Oostende zal zijn handen vol hebben met Bergen." "Oostende heeft wat langer kunnen rusten, maar Bergen zit in de flow en heeft toch ook 72 uur kunnen rusten. Dat mag dus geen excuus zijn." "De kern van Oostende is ook breder. Ze hebben 12 spelers die het verschil kunnen maken. Bij Bergen zijn er toch maar 7 spelers die je kunt gebruiken als het erom spant. Oostende is dus de favoriet." .