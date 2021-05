Sterk Bergen zet Antwerp Giants met de rug tegen de muur

Bergen heeft zijn eerste wedstrijd in de halve finales probleemloos gewonnen. De nummer 2 van de reguliere competitie was in eigen huis een maatje te groot voor de Antwerp Giants, die na een slap tweede quarter nooit meer echt een vuist konden maken: 75-64.

22 uur 06. Bergen legt Antwerp Giants over de knie. Bergen heeft zijn eerste wedstrijd in de halve finales probleemloos gewonnen. De nummer 2 van de reguliere competitie was in eigen huis een maatje te groot voor de Antwerp Giants, die na een slap tweede quarter nooit meer echt een vuist konden maken: 75-64. Zaterdag staat de tweede wedstrijd tussen Bergen en de Giants op het programma, dit keer in Antwerpen. Wie als eerste twee keer wint, stoot door naar de finale. Quarters: 15-16, 23-8, 16-19, 21-21 Topschutters Bergen: Spencer 18, Lambot 13, Penava 13 Topschutters Antwerp: Dudzinski 21, Gibbs 15, Bigby-Williams en Branch 8 .

22 uur 10. Oostende veel te sterk voor Limburg. Het ziet ernaar uit dat Oostende, dat al sinds 2012 onafgebroken kampioen is, toch weer om de titel zal mogen strijden straks. Limburg United was in duel 1 van de halve finales in ieder geval geen partij. Limburg had zich in het weekend ietwat verrassend geplaatst voor die halve finales ten koste van Aalst. Dat had duidelijk krachten gekost. Het eerste kwart was nog voor Limburg, maar daarna nam Oostende het over, onder meer met een 31-14-kwart. Uiteindelijk kreeg Limburg net geen 30 punten aan de broek. Vrijdag is al de terugmatch. .