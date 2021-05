Play-offs basketbal: Aalst, Antwerp, Oostende en Bergen winnen 1e duel

22:30

22 uur 30. Thuisploegen winnen hun match. De "reekshoofden" hebben zich niet laten verrassen in de openingsmatch van de eerste ronde van de play-offs. Antwerp Giants moest na een 14-28-quarter van Leuven wel even slikken in het begin van de match, maar het zette het wel nog overtuigend recht: 82-63. Een zelfde verhaal zagen we in Aalst, waar Limburg United met 13-22 als een wervelwind van start ging. Aalst klauwde beetje bij beetje terug, maar maakte helemaal op het einde de grootste sprong. Uiteindelijk werd het nog een ruime 77-68-zege. Oostende en Bergen, die na de reguliere competitie samen aan de leiding stonden, hadden de minste problemen, al had Oostende wel een fors 3e kwart nodig om het verschil te maken tegen Charleroi (86-74). Bergen had geen kind aan Mechelen en won ruim, met 84-60. Vrijdag kunnen de winnaars van vanavond zich al plaatsen voor de halve finales als ze ook hun 2e match winnen. .