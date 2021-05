Oostende sluit competitie af als leider en start play-offs tegen Charleroi

Nu de reguliere competitie achter de rug is, gaan de play-offs komende woensdag van start. De kwartfinales worden volgens het best-of-3 format gespeeld, waarbij de ploeg die het hoogste eindigde in de reguliere competitie als eerste thuis speelt.

Het schema voor de play-offs Oostende Charleroi Aalst Limburg Antwerp Leuven Bergen Mechelen

18 uur 06. Oostende houdt Bergen af op kop. Oostende heeft zich op de laatste speeldag van de tweede fase van de competitie niet laten verrassen door Limburg United (86-63). De kustploeg sluit na de vlotte zege de reguliere fase van de competitie af op kop. Bergen, dat Oostende in de stand op de voet volgt, versloeg Aalst (72-70). In de andere wedstrijden hield Leuven de punten thuis tegen Charleroi (90-83). Mechelen legde Brussels met ruime 109-82 over de knie en Antwerp veroverde de volle buit in Luik (74-89). .