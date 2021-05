Oostende is te sterk voor Leuven en beent Bergen bij in de stand

Oostende deed vanavond wat het moest doen in de top van het klassement: winnen tegen Leuven. De thuisploeg zorgde in het eerste quarter voor het kleinst mogelijke kloofje, dat gaandeweg de wedstrijd uitgebouwd werd. Eindstand: 65-55.

22 uur 13. Oostende te sterk voor Leuven. Oostende deed vanavond wat het moest doen in de top van het klassement: winnen tegen Leuven. De thuisploeg zorgde in het eerste quarter voor het kleinst mogelijke kloofje, dat gaandeweg de wedstrijd uitgebouwd werd. Eindstand: 65-55. Quarters: 13-11, 21-17, 17-17, 14-10 Topschutters Oostende: Sylla 13, Troisfontaines 13, Mwema 9. Topschutters Leuven: Delalieux 16, Kriener 11, Heath 10 .

22 uur 37. Bergen en Oostende begaan geen misstap. In de strijd om de polepositie hebben Bergen en Oostendewoensdagavond geen steek laten vallen. Bergen won met 70-77 in Mechelen,Oostende boekte een logische 58-87-overwinning op het veld van Luik. Dereguliere competitie eindigt komend weekend. Topschutters Mechelen: Kok 18, Deroover 12, Thompson 12 Topschutters Bergen: Durham 20, Smith 15, Barnes 12 Topschutters Luik: Lhoest 13, Potier 11, Lambermont 8 Topschutters Oostende: Mwema 18, Troisfontaines 12, Bratanovic en Schwartz 11 .

21 uur 59. Aalst is een maatje te groot voor Leuven. Aalst heeft dinsdagavond de verplaatsing naar Leuven tot een goed einde gebracht. De bezoekers wonnen overtuigend in de Leuvense Sportase: 69-96 Leuven was bezig aan een sterke reeks, maar moest tegen het Aalst van MVP Vladimir Mihailovic de wet van de sterkste ondergaan. Mihailovic dirigieerde zijn team met 24 punten naar een ruime overwinning. In het slotkwart kon Aalst het zich permitteren om de jonge garde wat speeltijd te gunnen. Dankzij de zege in Leuven legt Aalst ook weer wat extra druk op de Antwerp Giants in de strijd om de 3e plaats. Quarters: 21-20, 16-31, 19-27, 13-18 Topschutters Leuven: Delalieux 15, Heath 12, Kriener en Stith 9 Topschutters Aalst: Miihailovic 24, McGriff 18, Kuta 13 .