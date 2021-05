22:10

22 uur 10. Oostende veel te sterk voor Limburg. Het ziet ernaar uit dat Oostende, dat al sinds 2012 onafgebroken kampioen is, toch weer om de titel zal mogen strijden straks. Limburg United was in duel 1 van de halve finales in ieder geval geen partij. Limburg had zich in het weekend ietwat verrassend geplaatst voor die halve finales ten koste van Aalst. Dat had duidelijk krachten gekost. Het eerste kwart was nog voor Limburg, maar daarna nam Oostende het over, onder meer met een 31-14-kwart. Uiteindelijk kreeg Limburg net geen 30 punten aan de broek. Vrijdag is al de terugmatch. .