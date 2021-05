LIVESTREAM: Wie haalt als laatste halve finales: Aalst of Limburg?

23:05

23 uur 05. Antwerp, Oostende en Bergen naar halve finales, 3e duel voor Aalst en Limburg United. Antwerp ging na een 82-63-thuiszege op woensdag op bezoek in Leuven. De Giants kwamen in Leuven nooit echt in de problemen en wonnen in hun 2e duel elk kwart van de wedstrijd die uiteindelijk eindigde op 62-92. Ook Bergen had zijn heenmatch tegen Mechelen met overtuigende cijfers gewonnen. In Mechelen moest Bergen na het 1e kwart een achterstand van 5 punten goedmaken en dat deed het met verve. Mechelen verloor de controle volledig in het laatste kwart (10-23). Bergen won zo al bij al vlot met 70-85. Oostende plaatste zich dan weer met zeer veel overschot bij Charleroi (51-85). Aan de rust had de regerende landskampioen al een diepe kloof van 27 punten beet. In het eerste kwart kwam Charleroi zelfs maar tot 6 schamele puntjes. Tot slot slaagde Limburg United er als enige wel nog in om zijn nederlaag van afgelopen woensdag tegen Aalst uit te wissen. Limburg kwam zeer sterk uit de kleedkamers in het 3e kwart en poetste een achterstand van 5 punten weg (86-81). Zondag volgt zo nog het beslissende duel. De winnaar zal Oostende treffen in de halve finales. Bergen speelt tegen Antwerp. .