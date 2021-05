LIVESTREAM: Kijk naar de oefenmatch van de Belgian Cats tegen Puerto Rico

21 uur 10. De voorsprong is riant. De Cats zijn baas. Carl Berteele (in Sporza op Radio 1).

20 uur 32. De Belgian Cats zijn het gaspedaal aan het induwen. Het verschil is duidelijk. Er wordt gescoord op verschillende manieren. Carl Berteele (in Sporza op Radio 1).

20:03

20 uur 03. Here we go! De opworp is gegeven en meteen hebben de Belgian Cats de bal. Het gaat snel, want na een halve minuut is het al 4-0 voor de Belgen. .