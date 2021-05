Limburg United wint nagelbijter van Aalst in beslissend duel

Aalst en Limburg hadden elk hun thuismatch gewonnen, dus was een derde duel in Aalst nodig om een winnaar aan te duiden. Net als in de vorige duels was het verschil de hele match klein. Aan de rust stond Limburg welgeteld 2 punten voor: 47-49.



Vooral Melson nam het voortouw, hij zou uiteindelijk de match beëindigen met 28 punten. Maras hield Aalst met in totaal 20 punten en 10 rebounds in de match.

Met nog een minuten op de klok was het verschil opeens 1 punt (83-84) na een mislukte layup van Limburg-speler Mukubu. Aalst kwam zelfs op voorsprong 85-84, maar Limburg kon altijd rekenen op Melson. Toen Vujosevic van Aalst dan ook nog eens een loopfout begin, was het over. Limburg speelt in de halve finales tegen Oostende.