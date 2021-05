21:08

21 uur 08. Meesseman: "Ons huidige niveau is veelbelovend". Topspeelster Emma Meesseman is lovend over het algemene niveau van de Cats. "Ik merk dat we efficiënter zijn en we fysiek en mentaal sterker geworden zijn. Het is leuk om te zien, want dit is nog maar het begin van de voorbereiding. Normaal gezien groeien we nog. Het is veelbelovend dat we nu al zo'n goed niveau hebben." Zitten de Cats op wereldniveau? "Als we ons niveau vasthouden, denk ik van wel. Door de adrenaline hebben we er veel zin om 3 maanden samen te zijn. Onze staf zal er alles aan doen om ons fysiek gezond te houden", zegt Meesseman. .