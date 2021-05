Belgian Cats blazen Nigeria weg in oefenpartij in Kortrijk

16 uur 02. Emma Meesseman: "We gaan met goed gevoel naar huis, maar moeten niet zweven".

16 uur 01. Philip Mestdagh: "We hebben tegen een onthoofd Nigeria gespeeld".

15 uur 18. Nigeria ziet Belgian Cats in het derde kwart verder uitlopen: 60-31.

14 uur 48. Belgian Cats duwen door in het tweede kwart: 41-23.

11:12

11 uur 12. Belgian Cats oefenen tegen Nigeria. In de voorbereiding op het EK en de Olympische Spelen komen de Belgian Cats vandaag voor de 3e keer in evenveel dagen in Actie. Kijk om 14 uur met livestream naar de wedstrijd van de Belgische vrouwen tegen Nigeria. .