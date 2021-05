3x3 Belgian Lions verliezen nipt op olympisch kwalificatietoernooi

Tegen Litouwen en de VS moeten we er zeker vanaf de 1e seconde staan. Dat wordt wel even een mentale klik die we moeten maken.

21 uur 51. Tegen Litouwen en de VS moeten we er zeker vanaf de 1e seconde staan. Dat wordt wel even een mentale klik die we moeten maken. Nick Celis.

16 uur 13. 3x3 Lions doen wat ze moeten doen. De 3x3 Belgian Lions hebben donderdag een perfecte start gemaakt op het olympisch kwalificatietoernooi in Graz. De Belgische mannen wonnen hun eerste twee wedstrijden in de groepfase. In de eerste match versloeg België, vertegenwoordigd door Rafaël Bogaerts, Nick Celis, Thierry Mariën en Thibaut Vervoort, Zuid-Korea met duidelijke cijfers: 22-14. In het tweede groepsduel ging Kazachstan met 19-13 voor de bijl. Kapitein Nick Celis was de beste Belgische schutter met 17 punten over de twee wedstrijden. Zaterdag staan de Belgen voor een zwaardere opdracht, met duels tegen toplanden Litouwen en de Verenigde Staten. In het onderlinge duel wonnen de Amerikanen vandaag met één puntje verschil van Litouwen. De 3x3 Lions moeten de top 2 halen in de poule om door te stoten naar de kwartfinales. Een stuntzege tegen Litouwen of de VS is dus wellicht een must komende zaterdag. In Graz zijn 3 olympische tickets te verdienen. .