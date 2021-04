Sterke Leuven Bears troeven na Bergen ook de Antwerp Giants af

Aalst heeft Limburg United weer met de voeten op de grond gezet na de ruime zege tegen Luik. In het Aalsterse Forum kwam United er zondagmiddag niet aan te pas: 83-50. Bij de rust (47-24) was de wedstrijd eigenlijk al beslist, in de 2e helft kreeg de jeugd zijn kans bij de bezoekers.

16 uur 46. Mechelen legt Charleroi over de knie. Mechelen heeft zich prima herpakt na de nipte nederlaag van vrijdagavond tegen Antwerp. In eigen huis waren de Kangoeroes een maatje te groot voor Charleroi: 86-69. Quarters: 27-20, 17-19, 20-16, 22-14 Topschutters: Mechelen: Loubry 18, Thompson 18, Kok 14 Charleroi: T.Lambrecht 21, Libert 14, Fogang 13 .

23 uur 55. Sterke Leuven Bears kloppen Bergen. Bergen, de tweede in de stand heeft niet over Oostende kunnen springen naar de leiding in de competitie. Tegen Leuven, de zevende in de stand, liep het de hele wedstrijd achter de feiten aan. De bezoekers behielden de controle in het slot en wonnen met 63-69. Quarters: 13-14, 16-19, 14-14, 20-22 Topschutters: Bergen: Smith 18, Barnes 11, Lambot 10 Leuven: Kriener 20, Despalier 18, Bernard 9 .