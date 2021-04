23:55

23 uur 55. Sterke Leuven Bears kloppen Bergen. Bergen, de tweede in de stand heeft niet over Oostende kunnen springen naar de leiding in de competitie. Tegen Leuven, de zevende in de stand, liep het de hele wedstrijd achter de feiten aan. De bezoekers behielden de controle in het slot en wonnen met 63-69. Quarters: 13-14, 16-19, 14-14, 20-22 Topschutters: Bergen: Smith 18, Barnes 11, Lambot 10 Leuven: Kriener 20, Despalier 18, Bernard 9 .