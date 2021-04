23:26

23 uur 26. Zeges voor Oostende en Bergen. De match tussen Aalst en Bergen stelde niet teleur. Aan de pauze was de score nog netjes in evenwicht en dat bleef ook zo na het vierde kwart. Pas in de extra tijd maakte Bergen het verschil. Zo blijft Bergen netjes naast Oostende, dat ook zijn match in Limburg won. Vooral het eerste kwart van de bezoekers was goed en de titelverdediger kwam zo nooit in de problemen. .