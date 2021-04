Voor de club uit Salamanca is het de derde EuroLeague-finale. In 2011 won de Spaanse club de titel, nadat het twee jaar eerder haar eerste Europese finale verloren had.

21 uur 54. Avenida wacht Jekaterinenburg op in finale. De zesvoudige Spaanse kampioen Avenida wordt zondag de tegenstander van Jekaterinenburg in de finale. Avenida versloeg in de halve finales de Hongaarse topclub Sopron met 72-61. Voor de club uit Salamanca is het de derde EuroLeague-finale. In 2011 won de Spaanse club de titel, nadat het twee jaar eerder haar eerste Europese finale verloren had. .

17:00

17 uur . Jekaterinenburg zwoegt zich naar finale. Emma Meesseman en Jekaterinenburg hebben zich niet zonder moeite geplaatst voor de finale van de EuroLegue. In de Final 4 rekende het Russische topteam in de halve finales af met thuisploeg Fenerbahçe na een zenuwslopende wedstrijd: 84-88. Jekaterinenburg is de titelverdediger in de EuroLeague en het won de sterkste Europese competitie al 5 keer. Maar het Fenerbahçe van de Oekraïense sterspeelster Alina Jagoepova bleek een taaie klant voor Meeseman en co. Het Turkse team knokte zich in het slotkwart weer helemaal in de match: 79-79 met nog drie minuten te gaan. Maar net op dat moment maakte Emma Meesseman haar enige drie punten van de wedstrijd en het ervaren Jekaterinenburg, met ook nog ronkende namen als Quigley, Stewart, Torrens, Griner en Vandersloot in de gelederen, hield het hoofd koel in een spannend slot: 84-88. Quigley (27), Stewart (17) en Griner (16) namen het leeuwendeel van de punten voor zich. Emma Meesseman was naast haar drie punten ook nog goed voor 6 rebounds, 2 steals, 1 assist en 1 blockshot. .