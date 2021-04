17:19

17 uur 19. Limburg United klimt in klassement. Na 4 nederlagen op rij konden Limburg en Brussels allebei wel een opsteker gebruiken. De Limburgse ploeg van coach Sacha Massot nam meteen het voortouw en had halfweg al een mooie voorsprong bijeengesprokkeld. Met een sterk derde kwart (26-16) zette het Brussels definitief opzij. Voor Limburg is het de 7e overwinning van het seizoen, goed voor de 8e plek. .