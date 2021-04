Bergen springt (even) naar leiding, Antwerp maakt gehakt van Brussels

Ook Okapi Aalst schuift mee met de top. Tegen Luik maakte het het verschil met de rode lantaarn zeer duidelijk. Halfweg had het al een voorsprong van 7 punten, maar vooral na de pauze ging de voet op het gaspedaal. Aalst blijft op de 4e plek hangen, maar voelt de hete adem van Limburg in de nek. Quarters: 30-24, 22-21, 27-15, 27-19 Topschutters: Aalst: Vladimir Mihailovic 28 Luik: Milos Bojovic 16

22 uur 18. Bergen springt voorlopig naar de leiding. Bergen mag zich even de leider in de Belgische basketbalcompetitie noemen. Het had zeker in de eerste helft wat moeite met Mechelen, maar trok de overwinning in een sterk laatste quarter over de streep. Oostende kan zondag weer zijn troon opeisen. Quarters: 12-14, 16-14, 20-16, 19-12 Topschutters: Bergen: Anthony Lambot 16 Mechelen: Marvin Clark 16 .