Luik boekt 3e seizoenszege tegen Aalst, Mechelen wint nu zelf nipt bij Brussels

22 uur 58. Luik wint 3e keer tegen "ontstellend zwak" Aalst. Luik heeft een 3e keer kunnen winnen in deze competitie. Thuis tegen Aalst was de lage score van 54-48 voldoende. Aalst speelde naar eigen zeggen "ontstellend zwak". De partij viel ook extra op door het gebrek aan gelukte driepunters: 6/23 voor Luik, 2/25 voor Aalst. Bij de thuisploeg gaf Ioann Iarochevitch (10 ptn, 11 rbs) de doorslag. Dankij hem konden de rollen omgedraaid worden. Aalst leidde bij de rust met 22-28. Opvallend: zaterdag is het weer Luik-Aalst en zondag dan Aalst-Luik. Dat kan nu eenmaal in deze gekke coronacompetitie. .

22 uur 49. Mechelen wint nipt bij Brussels. Afgelopen weekend verloor Mechelen nog met 1 puntje de bekerfinale van Oostende, maar vanavond was het op dezelfde manier de betere van Brussels. In een spannende match was Brussels voor de rust iets beter (41-36) dankzij Niesl Foerts (20 ptn), maar de quarters erna trok Mechelen naar zich toe. Domien Loubry was de topschutter met 23 punten, Mohammed Kherraz (16 ptn, 7 rbs) deed zijn duit in het zakje, maar de beslissende korf was uiteindelijk van Bram Bogaerts (83-84). .