15:37 15 uur 37. 16-18. Mwema maakt er met zijn eerste driepunter 16-16 van, maar meteen erna is Thomspon daar met de 16-18.

15:32 15 uur 32. Einde quarter 1: 13-16. Mechelen gaat na het eerste quarter voorop in de strijd. De Kangoeroes namen na een moeizaam begin de bovenhand op het scorebord. Met 3 punten verschil is er uiteraard nog geen man overboord voor Oostende.

15:29 15 uur 29. 9-14. De wedstrijd is losgebroken. De shots zijn preciezer en ook de eerste driepunters vliegen nu binnen.

15:25 15 uur 25. 4-10. Oostende komt op 4-4, maar de Kangoeroes zijn niet van slag. Met een driepunter van Loubry, een jump shot en vrijworp lopen de Mechelaars uit tot 4-10.

15:21 15 uur 21. 2-4. De efficiëntie in het wedstrijdbegin is nog niet optimaal. De shots lopen verkeerd. Oostende kwam voor, maar de Kangoeroes hebben met twee geslaagde pogingen de leiding genomen.

15:20 15 uur 20. Geweldige alley-oop dunk van Kok (Mechelen) om de bekerfinale te starten.

15:15 15 uur 15. Opworp! De match is begonnen.

15:14 15 uur 14. De finale kan zo meteen van start gaan. Oostende speelt in het geel, Mechelen in het blauw.

15:07 15 uur 07. Oostende-coach: "Wij zijn geen favoriet". "Dit is niet zomaar de volgende finale voor ons. We moeten alles geven en de wedstrijd op een goeie manier beëindigen. Ik zie ons niet als de grote favoriet. Mechelen speelt echt goed en beschikt over ervaren jongens. In één wedstrijd mag je geen fouten maken, daar komt het op aan. Wij zullen geen enkel team onderschatten en al zeker Mechelen niet", zegt Oostende-coach Dario Gjergja.

15:05 15 uur 05. Oostende is een machine, maar wij hebben vertrouwen geput uit onze laatste competitiewedstrijden. We zijn klaar voor een mentale oorlog, ook al beseffen we dat we de perfecte wedstrijd moeten spelen. Mechelen-coach Paul Vervaeck.

15:02 15 uur 02. Kijk nu live! De vooruitblik op de partij is van start gegaan. Gastvrouw Catherine Van Eylen heeft Ronny Bayer naast haar staan. Bayer speelde in het verleden voor zowel Oostende als (Racing) Mechelen.

12:00 12 uur . Een vooruitblik in de zevende dag op de bekerfinale.

11:50 11 uur 50. Mechelen verdient een basketbalploeg. Dit is een nieuw team dat gestaag groeit met een realistische voorzitter. Maar vandaag is Oostende natuurlijk de favoriet. Voor Mechelen is dit een unieke kans. Ik geef hen 10 à 15 procent kans. Commentator Rik Samaey in de zevende dag.

21-03-2021 21-03-2021.