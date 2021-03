Limburg wint topper tegen Bergen, Charleroi duwt Luik naar laatste plek

23:33

23 uur 33. Limburg wint topper tegen Bergen nipt. 70-68 werd het vanavond in Limburg: Limburg United was in eigen huis lange tijd de bovenliggende partij en ging via 18-12 naar een 36-25-ruststand. Vooral Silas Melson (16 punten) en Daniel Waldin-Mullings (15 punten) blonken uit. Bergen schoot na de rust beter uit de startblokken en kwam gevaarlijk terug dankzij een sterke Skylar Spencer (15 punten). Het mocht echter niet baten. De overwinning bleef in Limburg. .