21:51

21 uur 51. Antwerp wint ruim van rode lantaarn Luik. De Antwerp Giants hebben met snel en collectief basketbal Luik over de knie gelegd in de eerste van drie inhaalmatchen in het basketbal. Bij de rust was de toon al gezet en stond het 62-34. De thuisploeg ging na de pauze door op zijn goede elan en kwam net aan 100 punten. Thijs De Ridder zorgde voor de eindstand. Milos Bojovic van Luik werd topschutter met 23 punten. .