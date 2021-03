De Antwerp Giants verliezen op hun eigen vloer, maar blijven op kop

18:19

18 uur 19. Charleroi is Antwerp de baas. Charleroi heeft de Antwerp Giants verrast in de Lotto Arena: 74-77. In een spannende wedstrijd was Alex Libert de matchwinnaar voor Charleroi. Hij was goed voor 25 punten, waarvan 10 op een rij in de slotfase. In de stand blijft Antwerp aan de leiding met elf zeges en vier nederlagen. Aalst begon rustig aan hun derde ontmoeting op rij met Luik. De bezoekers begonnen erg snel (17-30), maar Aalst reageerde gepast (45-39 bij de rust). Aalst won uiteindelijk met 91-80 dankzij 20 punten van Cameron McGriff. Leuven won de laatste wedstrijd van de dag in eigen huis tegen Limburg United (35-37 en 79-68) met dank aan een uitstekende Ryan Kriener (28 punten en 6 rebounds). .