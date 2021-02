Oostende heeft fors uitgehaald bij titelconcurrent Bergen in de Euromillions Basket League. De kustploeg verliet Henegouwen met een bonus van 25 punten: 63-88. Jean-Marc Mwema was dé uitblinker bij de landskampioen met 23 punten. Oostende is ook de nieuwe leider. In de andere wedstrijd van vanavond versloeg Brussels Mechelen met 63-83.