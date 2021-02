Fase per fase

20:02 20 uur 02. Opnieuw een moeizame start, maar met 2 vrijworpen van Meesseman komt België hopelijk toch wat los. . Opnieuw een moeizame start, maar met 2 vrijworpen van Meesseman komt België hopelijk toch wat los.

19:47 19 uur 47. De Cats hebben nooit een versnelling kunnen plaatsen. In de 2e helft zullen ze het anders moeten aanpakken: sneller, defensief iets meer aansluiten en vooral efficiënter onder de korf. Carl Berteele (Radio 1). De Cats hebben nooit een versnelling kunnen plaatsen. In de 2e helft zullen ze het anders moeten aanpakken: sneller, defensief iets meer aansluiten en vooral efficiënter onder de korf. Carl Berteele (Radio 1)

19:45 19 uur 45. Rust: 36-35. Dankzij een fraaie individuele actie van Julie Vanloo gaat België toch met een voorsprong de rust in. Toch kunnen we ons niet voorstellen dat Philip Mestdagh zijn Cats op applaus zal onthalen in de kleedkamer. . Rust: 36-35 Dankzij een fraaie individuele actie van Julie Vanloo gaat België toch met een voorsprong de rust in. Toch kunnen we ons niet voorstellen dat Philip Mestdagh zijn Cats op applaus zal onthalen in de kleedkamer.

19:42 19 uur 42. Het ziet ernaar uit dat België en Portgual nek aan nek de kleedkamer zullen intrekken. Dat is toch een verrassing. Portugal stijgt wat boven zichzelf uit, maar België blijft vooral onder niveau. . Het ziet ernaar uit dat België en Portgual nek aan nek de kleedkamer zullen intrekken. Dat is toch een verrassing. Portugal stijgt wat boven zichzelf uit, maar België blijft vooral onder niveau.

19:34 19 uur 34. Onder meer dankzij 2 driepunter gaat Portugal weer op en over België. De Cats krijgen hen maar niet afgeschud. . Onder meer dankzij 2 driepunter gaat Portugal weer op en over België. De Cats krijgen hen maar niet afgeschud.

19:34 19 uur 34. België heeft het moeilijk om een kloof te slaan. Dat is ook de verdienste van een gretig Portugal. Sofie Hendrickx. België heeft het moeilijk om een kloof te slaan. Dat is ook de verdienste van een gretig Portugal. Sofie Hendrickx

19:29 19 uur 29. Een score én een vrijworp erbovenop voor Emma Meesseman. Is dit de kentering voor de Cats? . Een score én een vrijworp erbovenop voor Emma Meesseman. Is dit de kentering voor de Cats?

19:25 19 uur 25. Veel missers. Ook in het tweede quarter blijft het zoeken voor de Cats, ook naar punten. De netjes onder de korf worden gespaard vandaag. . Veel missers Ook in het tweede quarter blijft het zoeken voor de Cats, ook naar punten. De netjes onder de korf worden gespaard vandaag.

19:19 19 uur 19. Herbekijk het eerste quarter: 17-16. Herbekijk het eerste quarter: 17-16

19:18 19 uur 18. De Cats staan wel voor na het eerste quarter, maar dat is het dan ook. Ze hebben moeite om het ritme te vinden, ook omdat er veel geroteerd wordt. Carl Berteele (Radio 1). De Cats staan wel voor na het eerste quarter, maar dat is het dan ook. Ze hebben moeite om het ritme te vinden, ook omdat er veel geroteerd wordt. Carl Berteele (Radio 1)

19:13 19 uur 13. De Cats zijn nog niet verlost van de Portugezen, vooral door hun eigen foutjes. Portugal komt zelfs weer op voorsprong: 12-10. Coach Mestdagh vraagt een eerste time-out. . De Cats zijn nog niet verlost van de Portugezen, vooral door hun eigen foutjes. Portugal komt zelfs weer op voorsprong: 12-10. Coach Mestdagh vraagt een eerste time-out.

19:10 19 uur 10. Het tempo ligt hoog aan beide kanten. Het is een leuke match om naar te kijken. Cocommentator Sofie Hendrickx. Het tempo ligt hoog aan beide kanten. Het is een leuke match om naar te kijken. Cocommentator Sofie Hendrickx

19:08 19 uur 08. Cats nemen over. De Belgen waren in het begin in de achtervolging, maar dankzij een driepunter van Vanloo komen ze op een 10-7-voorsprong. Kunnen ze nu die voorsprong uitbreiden? . Cats nemen over De Belgen waren in het begin in de achtervolging, maar dankzij een driepunter van Vanloo komen ze op een 10-7-voorsprong. Kunnen ze nu die voorsprong uitbreiden?

19:04 19 uur 04. De eerste driepunter van de match is voor Portugal, van de hand van Correia. België houdt voorlopig wel gelijke tred. . De eerste driepunter van de match is voor Portugal, van de hand van Correia. België houdt voorlopig wel gelijke tred.

19:01 19 uur 01. Opworp. De wedstrijd is op gang geworpen. De eerste score is voor Portugal. . Opworp De wedstrijd is op gang geworpen. De eerste score is voor Portugal.

18:56 18 uur 56. We hebben de volksliederen achter de rug. Nog een paar laatste balletjes werpen om de armspieren los te gooien en we kunnen eraan beginnen. . We hebben de volksliederen achter de rug. Nog een paar laatste balletjes werpen om de armspieren los te gooien en we kunnen eraan beginnen.

18:48 18 uur 48. De speelsters warmen zich op, over iets meer dan 10 minuten krijgen we de opworp. In hun vorige confrontatie hadden de Cats, toen zelfs zonder Emma Meesseman, weinig problemen met Portugal. . De speelsters warmen zich op, over iets meer dan 10 minuten krijgen we de opworp. In hun vorige confrontatie hadden de Cats, toen zelfs zonder Emma Meesseman, weinig problemen met Portugal.

11:19 11 uur 19. Ik verwacht met Portugal een gelijkaardige tegenstander, met minder gestalte en erg fysiek spel. Het belangrijkste zal zijn om snel een kloof te slaan en zo hun motivatie weg te nemen. Bondscoach Philip Mestdagh. Ik verwacht met Portugal een gelijkaardige tegenstander, met minder gestalte en erg fysiek spel. Het belangrijkste zal zijn om snel een kloof te slaan en zo hun motivatie weg te nemen. Bondscoach Philip Mestdagh

11:17 11 uur 17. 6 op 6 voor de Cats? De Belgian Cats kunnen vandaag Belgische basketbalgeschiedenis schrijven. Als ze hun slotduel van de EK-kwalificatiecampagne tegen gastland Portugal winnen, sluiten ze hun voorronde af met een perfect rapport. Dat gebeurde nooit eerder. De Cats zijn dan ook gemotiveerd om niet te verliezen van Portugal, de nummer 48 op de FIBA-ranking. "Het is altijd leuk geschiedenis te kunnen schrijven. En het is ook een kwestie van fierheid, want Portugal is toch van een lager niveau dan ons", zegt speelster Antonia Delaere. . 6 op 6 voor de Cats? De Belgian Cats kunnen vandaag Belgische basketbalgeschiedenis schrijven. Als ze hun slotduel van de EK-kwalificatiecampagne tegen gastland Portugal winnen, sluiten ze hun voorronde af met een perfect rapport. Dat gebeurde nooit eerder.

