17 uur 36. Ja, het kan nog fout gaan, maar eigenlijk zouden we het moeten afmaken. Denemarken is een heel agressieve ploeg, die erg snel speelt. Individueel zijn wij misschien beter, maar zij spelen goed samen. Hans Vanwijn.

17 uur 36. In 2017 was ik er op het EK niet bij door een blessure. Ik ben 26 en heb nog nooit een EK meegemaakt. Daarom wordt dit voor mij heel belangrijk. De generatie van 1995, met ook nog Bako en Lecomte wordt steeds belangrijker, krijgt een meer prominente rol. Hans Vanwijn.

17 uur 34. Ik heb er vertrouwen in, maar we blijven ook bescheiden. Je kunt geen perfect team smeden in 3-4 dagen. Daarom worden die trainingskampen in de zomer zo belangrijk. Dario Gjergja.