12:14

12 uur 14. Livestream België-Tsjechië. Op sportief vlak staat er vanmiddag niets meer op het spel van de Belgian Lions, want de Belgische mannen zijn al zeker van deelname aan het EK. Toch zullen de Lions hun EK-voorronde ongetwijfeld in schoonheid willen afsluiten tegen Tsjechië, dat als co-organisator ook al zeker is van het EK. Sporza is er vanmiddag rechtstreeks bij voor het duel tussen België en Tsjechië. De wedstrijd is vanaf 15.30u live te bekijken op Eén en met livestream op deze pagina. .