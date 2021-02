11:17

11 uur 17. 6 op 6 voor de Cats? De Belgian Cats kunnen vandaag Belgische basketbalgeschiedenis schrijven. Als ze hun slotduel van de EK-kwalificatiecampagne tegen gastland Portugal winnen, sluiten ze hun voorronde af met een perfect rapport. Dat gebeurde nooit eerder. De Cats zijn dan ook gemotiveerd om niet te verliezen van Portugal, de nummer 48 op de FIBA-ranking. "Het is altijd leuk geschiedenis te kunnen schrijven. En het is ook een kwestie van fierheid, want Portugal is toch van een lager niveau dan ons", zegt speelster Antonia Delaere. .