Belgian Lions, al geplaatst, sluiten EK-voorronde af met nederlaag

De Belgian Lions stonden even op voorsprong tegen Tsjechië, maar het was maar van korte duur. Ze sluiten hun EK-campagne af met een nederlaag.

We zitten op 16 seconden van het einde en het verschil is amper 3 punten. Maar de Belgen moeten nu elke keer fouten maken om een Tsjechische aanval af te wenden. En de Tsjechen blijven alles binnenwerpen vanaf de vrijworplijn.

17 uur 09. Van Vliet en Akyazili brengen de Lions (even) op voorsprong in het 4e kwart.

Het kaartenhuisje van de Tsjechen is in elkaar aan het storten. Akyazili pikt een verloren bal op, brengt de Belgen gelijk en krijgt nog een extra vrijworp.

Met een spectaculaire rush en dunk van Obasohan komen de Belgen aan het einde van het 3e quarter terug tot op 4 punten van de Tsjechen. Het is nog niet allemaal hosanna, maar dit moeten ze in de finale kunnen afmaken.

Dat is exact wat de dokter had voorgeschreven: twee driepunters op een rij en plots zitten de Belgen weer helemaal in de match.

De Lions slagen er niet in de kloof met de Tsjechen te dichten. Integendeel, het verschil is zelfs groter geworden, tot 12 punten. De chemie lijkt wat te ontbreken bij de Belgen.

16 uur 44. We hebben een nieuwe schutter gevonden! Kris Meertens over de 2 driepunters op een rij van Loic Schwartz.

16:40

16 uur 40. Rommelig. We zitten even in een wat slordige fase in de match. De Lions verdedigen alvast beter dan voor de rust, maar ze scoren ook weinig. .