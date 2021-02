Oostende kan bekerfinale basketbal al ruiken, ook Leuven doet goeie zaak

23:50 23 uur 50. Aalst moet in return 25 punten goedmaken. Oostende lijkt zijn ticket voor de finale al binnen te hebben. Na de rust diepte het een grote kloof uit tegen Aalst: 101-76. Met een bonus van 25 punten mag het in de return zondag in Aalst niet meer fout lopen. Met vijf spelers (Mwema, Schwartz, Djordjevic, Gillet en Welsh) die meer dan 10 punten maakten, pakte Oostende collectief sterk uit. Mwema was met 23 punten en 5 driepunters de uitblinker. Bij Aalst speelden alleen Vladimir Mihailovic (21 punten) en Bogic Vujosevic (20 punten) op niveau. . Aalst moet in return 25 punten goedmaken Oostende lijkt zijn ticket voor de finale al binnen te hebben. Na de rust diepte het een grote kloof uit tegen Aalst: 101-76. Met een bonus van 25 punten mag het in de return zondag in Aalst niet meer fout lopen. Met vijf spelers (Mwema, Schwartz, Djordjevic, Gillet en Welsh) die meer dan 10 punten maakten, pakte Oostende collectief sterk uit. Mwema was met 23 punten en 5 driepunters de uitblinker. Bij Aalst speelden alleen Vladimir Mihailovic (21 punten) en Bogic Vujosevic (20 punten) op niveau.

23:48 23 uur 48. Mihailovic pakt uit met heerlijke buzzer beater op slag van rust. Mihailovic pakt uit met heerlijke buzzer beater op slag van rust

23:42 23 uur 42. Leuven steekt zijn hand uit naar bekerfinale. Leuven heeft een eerste stap gezet richting de finale. Het won op het veld van Mechelen met 70-79. Zondag volgt de terugwedstrijd in Leuven. In zijn eerste wedstrijd voor Leuven maakte de Amerikaan Ryan Kriener meteen indruk. Hij maakte 17 punten en 7 rebounds voor de Leuvenaars. Marvin Clark (19 punten) werd topschutter bij Mechelen.





23:41 23 uur 41. De spelers van Leuven vieren de overwinning in Mechelen.

12:36 12 uur 36. Ook halve finale live op Sporza! De heenmatchen in de halve finales vinden plaats op 5 februari om 20.30u. Oostende en Mechelen spelen eerst thuis. De return is twee dagen later in Aalst en Leuven. Eén van de twee terugwedstrijden kunt u live bekijken op Sporza. Na de heenmatchen zal beslist worden welke partij dat is. . Ook halve finale live op Sporza! De heenmatchen in de halve finales vinden plaats op 5 februari om 20.30u. Oostende en Mechelen spelen eerst thuis. De return is twee dagen later in Aalst en Leuven. Eén van de twee terugwedstrijden kunt u live bekijken op Sporza. Na de heenmatchen zal beslist worden welke partij dat is.

17:33 17 uur 33. Hoogtepunten uit Mechelen - Limburg United. Hoogtepunten uit Mechelen - Limburg United

17:32 17 uur 32. Kangoeroes Mechelen - Limburg United 68-71 (rust: 31-37). Quarters: 18-15, 13-22, 19-19, 18-15 Topscorers Mechelen: Deroover 17, Clark 12 Topscorers Limburg: Desiron 19, Melson 10, Mitchell 10 Mechelen had de heenmatch gewonnen met 67-91 en speelt in de halve finales de derby tegen Leuven.

Topscorers Mechelen: Deroover 17, Clark 12

Topscorers Limburg: Desiron 19, Melson 10, Mitchell 10

Mechelen had de heenmatch gewonnen met 67-91 en speelt in de halve finales de derby tegen Leuven.

17:30 17 uur 30. Hoogtepunten uit Charleroi - Leuven. Hoogtepunten uit Charleroi - Leuven

17:29 17 uur 29. Spirou Charleroi - Leuven Bears 80-71 (rust: 35-31). Quarters: 21-16, 14-15, 24-24, 21-16 Tospcorers Charleroi: Lambrecht 19, Libert 16 Topscorers Leuven: Delalieux 18, Heath 14 Leuven had de heenmatch gewonnen met 84-73 en stoot door naar de halve finales.

Tospcorers Charleroi: Lambrecht 19, Libert 16

Topscorers Leuven: Delalieux 18, Heath 14

Leuven had de heenmatch gewonnen met 84-73 en stoot door naar de halve finales.

17:25 17 uur 25. Hoogtepunten uit Antwerp Giants - Oostende. Hoogtepunten uit Antwerp Giants - Oostende

17:22 17 uur 22. Reacties na Antwerp Giants - Oostende. Reacties na Antwerp Giants - Oostende

17:20 17 uur 20. Zulke eerste kwarts heb ik nog niet veel gemaakt. Wij waren op en top gefocust. Met een 4e zege op een rij tegen de Giants wilden we een statement maken. Jean-Marc Mwema (Oostende, ex-Giants). Zulke eerste kwarts heb ik nog niet veel gemaakt. Wij waren op en top gefocust. Met een 4e zege op een rij tegen de Giants wilden we een statement maken. Jean-Marc Mwema (Oostende, ex-Giants)

17:15 17 uur 15. Ik snap niet hoe we een wedstrijd zo slecht kunnen beginnen. De spelers kenden de plays, maar niemand wilde zijn verantwoordelijkheid nemen. We speelden te statisch en te individueel. En dat betaal je cash tegen Oostende dat ijzersterk verdedigde. Christophe Beghin (coach Antwerp Giants). Ik snap niet hoe we een wedstrijd zo slecht kunnen beginnen. De spelers kenden de plays, maar niemand wilde zijn verantwoordelijkheid nemen. We speelden te statisch en te individueel. En dat betaal je cash tegen Oostende dat ijzersterk verdedigde. Christophe Beghin (coach Antwerp Giants)

17:13 17 uur 13. Ik weet zelf niet wat er gebeurd is. Het kan gebeuren dat de bal er niet ingaat, maar dan moet je defensief wel alles geven. We misten motivatie. Vincent Kesteloot (Antwerp Giants). Ik weet zelf niet wat er gebeurd is. Het kan gebeuren dat de bal er niet ingaat, maar dan moet je defensief wel alles geven. We misten motivatie. Vincent Kesteloot (Antwerp Giants)

17:13 17 uur 13. Bekijk het vierde kwart tussen Antwerp Giants en Oostende. Bekijk het vierde kwart tussen Antwerp Giants en Oostende

17:12 17 uur 12. Antwerp Giants - Oostende 58-63 (rust: 21-39). Quarters: 7-23, 14-16, 15-9, 22-15 Tospcorers Antwerp: Faye 14, Gibbs 14 Topscorers Oostende: Welsh 15, Mwema 14

Tospcorers Antwerp: Faye 14, Gibbs 14

Topscorers Oostende: Welsh 15, Mwema 14

17:11 17 uur 11. Bekerhouder met de billen bloot. Voor de Antwerp Giants is het toernooi afgelopen. De bekerhouder verloor na de heen- ook de terugmatch tegen Oostende. Vrijdag werd het 64-55 aan de kust, vanmiddag eindigde de match in Antwerpen op 58-63. Na het eerste kwart was de wedstrijd al gespeeld. Met 7-23 had Oostende een onoverbrugbare kloof geslagen in de schaduw van de Antwerpse ring. Van een wedstrijd was er nooit sprake. Na de rust redden de Giants de eer, nu was het Oostende dat niet thuis gaf. Uiteindelijk stapten de bezoekers van het parket met 5 punten verschil. In de halve finales speelt Oostende tegen Okapi Aalstar.

Na het eerste kwart was de wedstrijd al gespeeld. Met 7-23 had Oostende een onoverbrugbare kloof geslagen in de schaduw van de Antwerpse ring.

Van een wedstrijd was er nooit sprake. Na de rust redden de Giants de eer, nu was het Oostende dat niet thuis gaf.

Uiteindelijk stapten de bezoekers van het parket met 5 punten verschil. In de halve finales speelt Oostende tegen Okapi Aalstar.

16:55 16 uur 55. Bekijk het derde kwart tussen Antwerp Giants en Oostende. Bekijk het derde kwart tussen Antwerp Giants en Oostende