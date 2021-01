17:15

17 uur 15. Oostende is maatje te groot voor Brussels. Oostende heeft een vlotte overwinning behaald op het veld van Brussels: 62-83. De kustploeg had bij de rust (33-48) al een veilige marge en bouwde die kloof in de 2e helft nog gestaag uit. Ook Limburg United boekte een ruime zege. Hekkensluiter Luik was niet opgewassen tegen de thuisploeg en kreeg in Hasselt een dertiger om de oren: 85-55. .