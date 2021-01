LIVESTREAM: Kijk naar de bekermatch tussen Antwerp Giants en Oostende

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1353369247322406912

16 uur 45. Nu bakt Oostende er niks van. Rik Samaey (over 3e kwart).

16 uur 14. Ik zie geen ploeg op het parket staan. Dit is eerste klasse onwaardig. De Giants spelen veel te soft en worden bijgevolg van het kastje naar de muur gespeeld door Oostende. Ronny Bayer.

16 uur 09. Rust: 21-39. Antwerp Giants-coach Christophe Beghin gaat erbij zitten. Zijn team staat bijna 20 punten in het krijt tijdens de rust: 21-39. Vrijdag waren de Giants nog goed begonnen, nu werd de ploeg al knock-out geslagen in het eerste kwart (7-23). .

16 uur 01. Coach Beghin (Antwerp) is hard voor zijn spelers: "Dit is een vernedering! We moeten ons schamen".