Limburg United wint in Leuven in slotseconde van 1e verlenging

23 uur 08. Limburg wint bij Leuven in slotseconde van 1e verlenging. Limburg United heeft 5 minuten extra tijd nodig gehad om Leuven te kloppen op de 8e speeldag van de Euromillions Basket League: 73-75. De bezoekers begonnen het beste aan de partij. Depuydt (17 ptn, 5 rbs) was de beste schutter. Dat leverde 15-20 op na het eerste kwart en 28-36 bij de rust. De thuisploeg trok de bordjes weer gelijk met dank aan Luka Kortrulja (22 ptn) en Joshua Heath (17 ptn) tot 42-42 en vanaf toen was het heel close; 48-51 na het derde kwart, 64-64 na het vierde. Verlenging dus en daarin kon Silas Melson (1( ptn) met een lay-up in de laatste seconde voor de zege zorgen. Voor Limburg was het de 2e zege van het seizoen in 4 duels, Leuven blijft met 0 op 5 achter. .