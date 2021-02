Kangoeroes Mechelen daagt landskampioen Oostende uit in de bekerfinale

18 uur 18. Vervaeck (Mechelen): "We hebben het gewonnen in de verdediging".

17:50

17 uur 50. Mechelen daagt Oostende uit in de finale. Kangoeroes Mechelen heeft zich met een klinkende zege in Leuven (54-83) voor de bekerfinale geplaatst. Vrijdag verloor het team nog in eigen huis (70-79), maar vandaag maakten de mannen van Paul Vervaeck een stevige vuist. Onder leiding van een ijzersterke Thomspon (goed voor 27 punten en 10 rebounds) walsten ze over de Bears heen. Volgende maand staat Mechelen tegenover het ongenaakbaare Oostende in de bekerfinale. De landskampioen schakelde Okapi Aalst uit in de halve finales. .