Beker basketbal: Fabelachtige Mihailovic (45 ptn!) gooit Aalst naar halve finale

22:55

22 uur 55. Overzicht vrijdag. Aalst heeft zich als eerste geplaatst voor de halve finales, na een spannende dubbele confrontatie met Bergen. In Bergen was het verschil maar 1 punten in het voordeel van Aalst, in de terugmatch was het verschil 2 punten. Vladimir Mihailovic was bij de thuisploeg de onbetwiste uitblinker, maar een NBA-achtige score van 45 punten. In de andere matchen zitten ze nog maar aan de heenmatchen van de kwartfinales. Mechelen gaf Limburg United een pandoering en lijkt al gewonnen spel te hebben, terwijl Oostende voor de 3e keer op een rij de Antwerp Giants de baas was. Ook Leuven heeft goeie papieren voor de halve finales. .