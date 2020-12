Basketbal: Antwerp Giants blijven net als Oostende foutloos

19:03 19 uur 03. Antwerp Giants verslaan Charleroi. In Europa lukte het de Antwerp Giants niet, maar in de competitie blijven ze voorlopig foutloos. Tegen Charleroi werd al in het eerste quarters het verschil gemaakt. Hierna namen de Giants het iets te gemakzuchtig op, waardoor Charleroi bij 73-73 toch weer langszij kwam. Maar met een nieuwe versnelling kon Antwerp opnieuw afstand nemen. . Antwerp Giants verslaan Charleroi In Europa lukte het de Antwerp Giants niet, maar in de competitie blijven ze voorlopig foutloos. Tegen Charleroi werd al in het eerste quarters het verschil gemaakt. Hierna namen de Giants het iets te gemakzuchtig op, waardoor Charleroi bij 73-73 toch weer langszij kwam. Maar met een nieuwe versnelling kon Antwerp opnieuw afstand nemen.

18:59 18 uur 59. Antwerp-Charleroi 82-79. Quarters: 23-14, 26-26, 22-24, 11-15 Topschutters Antwerp: Kesteloot 17, Smith 12, Bleijenbergh 11, Dudzinski 10, Jenkins 10 Topschutters Charleroi: Lambrecht 23, Libert 20, Goloman 10 . Antwerp-Charleroi 82-79 Quarters: 23-14, 26-26, 22-24, 11-15

06-12-2020 06-12-2020.

22:24 22 uur 24. Bergen klopt Limburg United. De enige wedstrijd van deze avond is gewonnen door Bergen. In eigen huis werd Limburg United nipt geklopt: 70-68. Met twee zeges uit twee matchen voert Bergen de stand aan in poule B. Bergen had onder impuls van Auston Barnes (20 punten) een vrij comfortabele voorsprong afgedwongen na het derde kwart (60-47), maar in de slotfase stortte de thuisploeg in. De bezoekers kwamen bij 64-65 zelfs op voorsprong, maar Bergen plaatste toch nog een eindsprint voor 70-68. Quarters: 21-15, 16-21, 23-11, 10-21. . Bergen klopt Limburg United De enige wedstrijd van deze avond is gewonnen door Bergen. In eigen huis werd Limburg United nipt geklopt: 70-68. Met twee zeges uit twee matchen voert Bergen de stand aan in poule B.

Bergen had onder impuls van Auston Barnes (20 punten) een vrij comfortabele voorsprong afgedwongen na het derde kwart (60-47), maar in de slotfase stortte de thuisploeg in. De bezoekers kwamen bij 64-65 zelfs op voorsprong, maar Bergen plaatste toch nog een eindsprint voor 70-68.



Quarters: 21-15, 16-21, 23-11, 10-21.

19:25 19 uur 25. Geen Brussels-Mechelen. De match tussen Brussels en Mechelen van morgen wordt uitgesteld naar een latere datum, omdat "heel wat spelers bij Brussels ziek zijn geworden en vervolgens positief getest hebben op Covid". Opmerkelijk is dat dit een dag na de match van Brussels in Oostende is gebeurd. "Om te vermijden dat het virus zich verder verspreidt, ook naar de rest van onze spelers en staf, én uit respect voor onze tegenstander zien we geen andere mogelijkheid dan de match uit te stellen", laat Brussels weten. . Geen Brussels-Mechelen De match tussen Brussels en Mechelen van morgen wordt uitgesteld naar een latere datum, omdat "heel wat spelers bij Brussels ziek zijn geworden en vervolgens positief getest hebben op Covid". Opmerkelijk is dat dit een dag na de match van Brussels in Oostende is gebeurd.

"Om te vermijden dat het virus zich verder verspreidt, ook naar de rest van onze spelers en staf, én uit respect voor onze tegenstander zien we geen andere mogelijkheid dan de match uit te stellen", laat Brussels weten.

05-12-2020 05-12-2020.

22:54 22 uur 54. Oostende te sterk voor Brussels. Landskampioen Oostende heeft de derde speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling geopend met een met 89-70-zege tegen Brussels. Na het eerste kwart stond de kustploeg al veertien punten voor (27-13), bij de rust was het verschil tot 51-27 opgelopen. Ook het derde kwart was voor Oostende (22-18), in het slotkwart (16-25) mocht Brussels wat van de achterstand afsnoepen. Met 16 punten was Mario Nakic de topscorer van de partij en ook Amar Sylla (12 ptn, 6 rbds), Thomas Welsh (8 ptn, 6 rbds) en Olivier Troisfontaine (8 ptn, 6 rbds) hadden een stevig aandeel in de zege. Bij Brussels blonk Benjamin Raymond (15 ptn, 7 rbds) uit. Zaterdag staat er met Bergen-Limburg United nog een wedstrijd van de derde speeldag op het programma. Zondag worden al twee wedstrijden van de vierde speeldag gespeeld: Brussels-Mechelen en Antwerp-Charleroi. . Oostende te sterk voor Brussels Landskampioen Oostende heeft de derde speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling geopend met een met 89-70-zege tegen Brussels.

Na het eerste kwart stond de kustploeg al veertien punten voor (27-13), bij de rust was het verschil tot 51-27 opgelopen. Ook het derde kwart was voor Oostende (22-18), in het slotkwart (16-25) mocht Brussels wat van de achterstand afsnoepen.

Met 16 punten was Mario Nakic de topscorer van de partij en ook Amar Sylla (12 ptn, 6 rbds), Thomas Welsh (8 ptn, 6 rbds) en Olivier Troisfontaine (8 ptn, 6 rbds) hadden een stevig aandeel in de zege. Bij Brussels blonk Benjamin Raymond (15 ptn, 7 rbds) uit.

Zaterdag staat er met Bergen-Limburg United nog een wedstrijd van de derde speeldag op het programma. Zondag worden al twee wedstrijden van de vierde speeldag gespeeld: Brussels-Mechelen en Antwerp-Charleroi.



