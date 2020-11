De Belgen spelen voorlopig niet hun beste spel, maar het kwaliteitsverschil met de Portugese tegenstandsters is alsnog duidelijk. Vooral de afwerking van de Portugezen laat te wensen over.

19 uur 42. De Belgen spelen voorlopig niet hun beste spel, maar het kwaliteitsverschil met de Portugese tegenstandsters is alsnog duidelijk. Vooral de afwerking van de Portugezen laat te wensen over. .

19 uur 25. Flitsen van Allemand en Mestdagh. De Portugezen komen vanaf de vrijworplijn weer een puntje dichterbij geslopen, maar met flitsen van Kim Mestdagh en Allemand stellen de Cats weer orde op zaken. Mestdagh pakt eerst uit met een heerlijke achterwaartse lay-up, waarna Allemand enkel seconden later die actie nog eens herhaalt. Met een driepunter doet Mestdagh er wat later nog een schepje bovenop: 11-23. .

19 uur 10. Portugal weert zich in openingsfase. De Belgen begonnen goed en liepen al snel uit tot 9-2, maar de Portugezen willen voor eigen volk niet over zich heen laten lopen. Met onder andere twee driepunters op rij draait de thuisploeg de rollen om 10-9. .

18:58

18 uur 58. Wat doen de Cats tegen "gastland" Portugal? De Cats staan voor hun tweede wedstrijd van het tweede luik in de EK-voorrondes. Het doel is een ticket voor het EK in juni te bemachtigen. Portugal is niet meteen de grootste naam, ze behaalden dan ook nog nooit de eindronde van een EK. De Cats missen met Meesseman en Linskens wel twee grote namen. Meesseman is er door een positieve coronatest niet bij. Titularis op de center-positie Linskens is geblesseerd. .