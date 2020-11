Fase per fase

19:57 19 uur 57. De Belgische hoop rust op de schouders van Obasohan. Hij maakte al 19 punten. De Belgen moeten vooral ook proberen om het verschil onder de 21 punten te houden. Dan houden ze bij gelijke stand het voordeel op Litouwen. . De Belgische hoop rust op de schouders van Obasohan. Hij maakte al 19 punten. De Belgen moeten vooral ook proberen om het verschil onder de 21 punten te houden. Dan houden ze bij gelijke stand het voordeel op Litouwen.

19:54 19 uur 54. Einde derde quarter: 67-51. De Belgen letten even niet op in de slotseconden van het derde quarter en zo pikken de Litouwers nog 2 punten mee: 67-51. "Dure punten", luidt het bij onze commentatoren. . Einde derde quarter: 67-51 De Belgen letten even niet op in de slotseconden van het derde quarter en zo pikken de Litouwers nog 2 punten mee: 67-51. "Dure punten", luidt het bij onze commentatoren.

19:53 19 uur 53. Obasohan houdt de Belgen een beetje in de wedstrijd: 63-51. . Obasohan houdt de Belgen een beetje in de wedstrijd: 63-51.

19:52 19 uur 52. Obasohan vindt het even welletjes en gaat coast-to-coast. Hij legt de bal met veel gevoel door de ring: 59-47. . Obasohan vindt het even welletjes en gaat coast-to-coast. Hij legt de bal met veel gevoel door de ring: 59-47.

19:50 19 uur 50. Dit is een rommelige fase in de wedstrijd. Litouwen en België hebben nu allebei moeite om te scoren. . Dit is een rommelige fase in de wedstrijd. Litouwen en België hebben nu allebei moeite om te scoren.

19:45 19 uur 45. Ook defensief is Litouwen op de afspraak. Ook defensief is Litouwen op de afspraak

19:44 19 uur 44. Een verre driepunter van Lecomte en twee vrijworpen van Mwema geven de Belgische burger weer wat moed. . Een verre driepunter van Lecomte en twee vrijworpen van Mwema geven de Belgische burger weer wat moed.

19:44 19 uur 44. Zo goed als alles lukt bij de Litouwers! . Zo goed als alles lukt bij de Litouwers!

19:39 19 uur 39. Dankzij een offensieve rebound en een goeie extra pass van Mwema krijgt spelmaker Lecomte een vrije kans op een driepunter en hij mist niet: 54-39. . Dankzij een offensieve rebound en een goeie extra pass van Mwema krijgt spelmaker Lecomte een vrije kans op een driepunter en hij mist niet: 54-39.

19:39 19 uur 39. Litouwen is op een wolk aan het spelen nu. Kris Meertens. Litouwen is op een wolk aan het spelen nu. Kris Meertens

19:39 19 uur 39. Lecompte met een driepunter. Lecompte met een driepunter

19:35 19 uur 35. België blijft in hetzelfde bedje ziek: 2 fouten (Vanwijn en Obasohan) en Litouwen loopt 3 punten verder uit. . België blijft in hetzelfde bedje ziek: 2 fouten (Vanwijn en Obasohan) en Litouwen loopt 3 punten verder uit.

19:33 19 uur 33. Start tweede helft. Het derde quarter is begonnen. Defensief moet het beter bij de Belgen als ze nog een kans willen maken op de zege. . Start tweede helft Het derde quarter is begonnen. Defensief moet het beter bij de Belgen als ze nog een kans willen maken op de zege.

19:28 19 uur 28. Een pijnlijke statistiek voor de Belgian Lions: Litouwen hebben maar liefst 11 offensieve rebounds kunnen nemen. Dat moet zeker beter na de rust. . Een pijnlijke statistiek voor de Belgian Lions: Litouwen hebben maar liefst 11 offensieve rebounds kunnen nemen. Dat moet zeker beter na de rust.

19:26 19 uur 26. Zo positief we tegen Tsjechië konden zijn, vandaag zien we het omgekeerde. We worden gedomineerd en hebben het heel moeilijk. Rik Samaey. Zo positief we tegen Tsjechië konden zijn, vandaag zien we het omgekeerde. We worden gedomineerd en hebben het heel moeilijk. Rik Samaey

19:21 19 uur 21. Bij Litouwen komt het gevaar van overal, maar Koezminskas is wel de uitblinker met 11 punten en 5 rebounds. . Bij Litouwen komt het gevaar van overal, maar Koezminskas is wel de uitblinker met 11 punten en 5 rebounds.

19:19 19 uur 19. Rust: 49-36. De Belgian Lions duiken de kleedkamer in met 13 punten achterstand. De Belgen zullen na de rust uit een ander vaatje moeten tappen om hun ongeslagen status in deze EK-voorronde te behouden. . Rust: 49-36 De Belgian Lions duiken de kleedkamer in met 13 punten achterstand. De Belgen zullen na de rust uit een ander vaatje moeten tappen om hun ongeslagen status in deze EK-voorronde te behouden.

19:17 19 uur 17. We zijn in feite al 20 minuten achter de feiten aan het lopen. Rik Samaey. We zijn in feite al 20 minuten achter de feiten aan het lopen. Rik Samaey

19:15 19 uur 15. De foutenlast begint de Belgen op te spelen. Gjergja moet Gilmore inbrengen om Van Vliet (3 fouten) te vervangen. Hij maakt meteen een heerlijke alley oop. . De foutenlast begint de Belgen op te spelen. Gjergja moet Gilmore inbrengen om Van Vliet (3 fouten) te vervangen. Hij maakt meteen een heerlijke alley oop.

19:15 19 uur 15. Heerlijke dunk van Michael Gilmore. Heerlijke dunk van Michael Gilmore

19:14 19 uur 14. De Litouwers blijven scoren. De Litouwers blijven scoren

19:12 19 uur 12. Obasohan gaat aanvallend verder op zijn elan. Obasohan gaat aanvallend verder op zijn elan.

19:10 19 uur 10. De voorsprong van Litouwen is opgelopen tot 10 punten en dus roept bondscoach Gjergja zijn spelers even bij elkaar. Kunnen de Belgen het tij keren? . De voorsprong van Litouwen is opgelopen tot 10 punten en dus roept bondscoach Gjergja zijn spelers even bij elkaar. Kunnen de Belgen het tij keren?

19:08 19 uur 08. Sterke actie van Akyazili die hij afrondt met een score. Sterke actie van Akyazili die hij afrondt met een score

19:07 19 uur 07. De Belgen komen stilaan in foutenlast: Vanwijn heeft er al 3 achter zijn naam, Mwema en Van Vliet 2. . De Belgen komen stilaan in foutenlast: Vanwijn heeft er al 3 achter zijn naam, Mwema en Van Vliet 2.

19:05 19 uur 05. Van Vliet heeft een geweldige reverse lay-up in huis, maar maakt aan de overkant wel een ongelukkige fout: 38-30. . Van Vliet heeft een geweldige reverse lay-up in huis, maar maakt aan de overkant wel een ongelukkige fout: 38-30.

19:05 19 uur 05. Ook de Litouwers kunnen driepunters maken:. Ook de Litouwers kunnen driepunters maken:

19:03 19 uur 03. Libert maakt z'n eerste driepunter. Libert maakt z'n eerste driepunter

19:03 19 uur 03. Libert gooit een driepunter door de ring als antwoord op een Litouwse driepunter. Die is welgekomen: 31-26. . Libert gooit een driepunter door de ring als antwoord op een Litouwse driepunter. Die is welgekomen: 31-26.

19:02 19 uur 02. Belangrijk dat we onze vrijworpen in deze moeilijke match blijven omzetten. Zo kunnen we een beetje bijblijven. Rik Samaey. Belangrijk dat we onze vrijworpen in deze moeilijke match blijven omzetten. Zo kunnen we een beetje bijblijven. Rik Samaey

19:01 19 uur 01. Gilllet brengt de Belgian Lions wat dichterbij. Hij kan twee keer goed infiltreren en afwerken: 26-21. . Gilllet brengt de Belgian Lions wat dichterbij. Hij kan twee keer goed infiltreren en afwerken: 26-21.

19:00 19 uur . Knappe score van Gillet. Knappe score van Gillet

19:00 19 uur . Defensief zit het nog altijd niet goed bij België. Litouwen snijdt door de Belgische verdediging als een mes door malse boter: 26-17. . Defensief zit het nog altijd niet goed bij België. Litouwen snijdt door de Belgische verdediging als een mes door malse boter: 26-17.

18:56 18 uur 56. Obasohan krijgt even rust van bondscoach Gjergja. Kunnen de Belgen dat collectief opvangen? . Obasohan krijgt even rust van bondscoach Gjergja. Kunnen de Belgen dat collectief opvangen?

18:55 18 uur 55. De beste acties van het eerste quarter: . De beste acties van het eerste quarter:

18:54 18 uur 54. Einde eerste quarter 1: 20-15. België heeft een moeilijk eerste quarter achter de rug. Defensief zat het niet goed en offensief was het vooral rekenen op Retin Obasohan. Die was met 10 punten en 1 assist heel belangrijk. . Einde eerste quarter 1: 20-15 België heeft een moeilijk eerste quarter achter de rug. Defensief zat het niet goed en offensief was het vooral rekenen op Retin Obasohan. Die was met 10 punten en 1 assist heel belangrijk.

18:53 18 uur 53. Retin Obasohan snijdt door het midden en scoort knap. Retin Obasohan snijdt door het midden en scoort knap

18:52 18 uur 52. De Belgen mogen Retin Obasohan dankbaar zijn. Hij is de enige die offensief iets kan creëren op dit moment: 20-14. . De Belgen mogen Retin Obasohan dankbaar zijn. Hij is de enige die offensief iets kan creëren op dit moment: 20-14.

18:50 18 uur 50. We moeten zeker herbronnen. We hebben moeite om een basket te maken. Rik Samaey. We moeten zeker herbronnen. We hebben moeite om een basket te maken. Rik Samaey

18:49 18 uur 49. Andy Van Vliet moest bij het begin van zijn invalbeurt wat zoeken, maar nu pakt hij wel uit met een knap block. . Andy Van Vliet moest bij het begin van zijn invalbeurt wat zoeken, maar nu pakt hij wel uit met een knap block.

18:49 18 uur 49. Goed block van Andy Van Vliet. Goed block van Andy Van Vliet

18:45 18 uur 45. De rebound blijft wel het zorgenkind bij de Belgian Lions. Zo krijgt Litouwen te veel kansen op een extra shot en dat betaalt zich uit: 16-10. . De rebound blijft wel het zorgenkind bij de Belgian Lions. Zo krijgt Litouwen te veel kansen op een extra shot en dat betaalt zich uit: 16-10.

18:40 18 uur 40. En plots draait het wel bij de Belgen: defensief houden ze Litouwen op afstand en dan krijg je ook aanvallend meer ruimte: 14-8. . En plots draait het wel bij de Belgen: defensief houden ze Litouwen op afstand en dan krijg je ook aanvallend meer ruimte: 14-8.

18:40 18 uur 40. Mwewa verdedigt goed, Tumba maakt het af! Mwewa verdedigt goed, Tumba maakt het af!

18:38 18 uur 38. Dario Gjergja moet ingrijpen en neemt een time-out. Bij de Belgian Lions scoort enkel Obasohan en defensief klopt het ook niet: 14-4. . Dario Gjergja moet ingrijpen en neemt een time-out. Bij de Belgian Lions scoort enkel Obasohan en defensief klopt het ook niet: 14-4.

18:35 18 uur 35. Litouwen loopt snel uit tot 9-2 met deze driepunter. Litouwen loopt snel uit tot 9-2 met deze driepunter

18:35 18 uur 35. Meteen een time-out voor de Lions: "There's no focus at all!". Meteen een time-out voor de Lions: "There's no focus at all!"

18:34 18 uur 34. Geen droomstart voor de Belgian Lions tegen Litouwen, integendeel. Spelmaker Lecomte en center Tumba moeten nog in de match komen. Het is 6-2 voor Litouwen. . Geen droomstart voor de Belgian Lions tegen Litouwen, integendeel. Spelmaker Lecomte en center Tumba moeten nog in de match komen. Het is 6-2 voor Litouwen.

18:32 18 uur 32. De Litouwers beginnen het best aan de wedstrijd. De Litouwers beginnen het best aan de wedstrijd

18:31 18 uur 31. De Belgian Lions zijn begonnen aan de match tegen Litouwen. Kris Meertens en RIk Samaey verzorgen het commentaar op Canvas en op de livestream. . De Belgian Lions zijn begonnen aan de match tegen Litouwen. Kris Meertens en RIk Samaey verzorgen het commentaar op Canvas en op de livestream.

18:28 18 uur 28. Denemarken heeft eerder vandaag Tsjechië verslagen: 91-90. Het staat nu met 2 zeges verrassend voor Tsjechië en Litouwen in de stand. . Denemarken heeft eerder vandaag Tsjechië verslagen: 91-90. Het staat nu met 2 zeges verrassend voor Tsjechië en Litouwen in de stand.

08:02 08 uur 02. Het zal van details afhangen tegen Litouwen. De manier waarop is minder belangrijk, we moeten die wedstrijd gewoon winnen. Pierre-Antoine Gillet. Het zal van details afhangen tegen Litouwen. De manier waarop is minder belangrijk, we moeten die wedstrijd gewoon winnen Pierre-Antoine Gillet