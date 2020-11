Jean-Marc Mwema: "Ondanks afwezigheid aantal toppers maken we goede kans"

16:57 16 uur 57. Jean-Marc Mwema: "De groep is jong en hongerig". De Red Lions proberen zich voor de 5e keer op een rij te plaatsen voor een EK basketbal. Eén overwinning volstaat in dit tweeluik als Denemarken 2x verliest. "We gaan ons vooral focussen op ons eigen resultaat en zien wel wat Denemarken intussen doet", zegt Belgian Lion Jean-Marc Mwema. "We gaan gewoon voor de 2 op 2 en hopelijk is dat dan al genoeg." De Lions zitten momenteel in een strenge coronabubbel in Litouwen. "Het is anders, we mogen niet samen eten enzo dus het we zijn erg op onszelf aangewezen. Gelukkig heeft het geen invloed op onze prestaties op het veld. Er wordt goed getraind, hard gewerkt en de sfeer zit goed." "De groep is jong en hongerig. Hoewel een deel toppers er niet bij is, schat ik onze kansen nog altijd goed in. Met de juiste mentaliteit en goede voorbereiding kan het zeker." . Jean-Marc Mwema: "De groep is jong en hongerig" De Red Lions proberen zich voor de 5e keer op een rij te plaatsen voor een EK basketbal. Eén overwinning volstaat in dit tweeluik als Denemarken 2x verliest.

26-11-2020 26-11-2020. 07:29 07 uur 29. Alle Belgian Lions testen negatief in Litouwen. Alle spelers en leden van de sportieve staf van de Belgische nationale mannenbasketploeg hebben gisterochtend in de Litouwse hoofdstad Vilnius een negatieve coronatest afgelegd. Dat maakte de Belgische bond bekend op gezag van de Internationale basketbond FIBA. "De 14 Lions zijn dus klaar voor de 2 EK-kwalificatiewedstrijden van vrijdag (Tsjechië) en zondag tegen Litouwen", klinkt het in de korte mededeling. De Belgian Lions zijn maandag naar Litouwen afgezakt. De Lions wonnen eerder hun eerste twee wedstrijden tegen Litouwen en Denemarken en zijn leider in groep C. In februari spelen ze nog tegen Denemarken en Tsjechië.



07:28 07 uur 28. Livestream en Eén. U kunt de wedstrijden in Litouwen op uw televisie en in onze livestream bekijken. Tsjechië-België is om 15.30u. Vanaf 15.25u zendt Eén de match rechtstreeks uit.

